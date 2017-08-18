Cecilia Rodriguez si prepara al Grande Fratello Vip senza Francesco Monte?
di Redazione
18/08/2017
Cecilia Rodriguez si prepara per il Grande Fratello Vip ultimando le sue vacanze nel cuore di Ibiza. In questi giorni però la sorella della bella Belen sembra essere molto sola. Dov'è Francesco Monte? Cecilia Rodriguez dopo l'avventura all'Isola dei Famosi ha deciso di prendere parte anche al Grande Fratello Vip insieme al fratello Jeremia. Una buona occasione per passare del tempo insieme o per passare qualche settimana lontana dal fidanzato Francesco Monte? La famiglia Rodriguez é abbastanza famosa nel mondo dello spettacolo soprattutto per il loro legame. I tre fratelli infatti hanno concentrato la loro vita nel cuore di Milano in inverno in estate, invece, a Ibiza... Dove infatti si trovano ancora Jeremia e Cecilia Rodriguez. Una cosa però non è sfuggita all'occhio dei fan della famiglia Rodriguez: dov'è finito Francesco Monte? La possibilità di una crisi tra i due è sempre in agguato, soprattutto se consideriamo il fatto che la coppia parla sempre di matrimonio, ma non riesce a fissare una data ben precisa. Dopo le vicende sentimentali di Belen anche Cecilia Rodriguez sta per regalare al mondo del gossip un grosso e succulento scoop?
Cecilia Rodriguez e Francesco Monte separati prima del Grande Fratello VipCecilia Rodriguez e il fratello Jeremia sono pronti per la nuova avventura al Grande Fratello Vip, il reality infatti andrà in onda dal prossimo 11 settembre. Quello che però lascia perplessi i fan della famiglia Rodriguez é la lontana tra Francesco Monte e la fidanzata Cecilia. Che i due stiano davvero attraversando un momento di crisi oppure gli impegni lavorativi li tengono troppo lontani l'uno dall'altra?
Articolo Precedente
Luca Russo è il secondo italiano morto a Barcellona
Articolo Successivo
Bodybuilder morta a 25 anni per dieta proteica e disturbi al ciclo dell’urea
Redazione