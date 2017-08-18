Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Cecilia Rodriguez si prepara al Grande Fratello Vip senza Francesco Monte?

Redazione Avatar

di Redazione

18/08/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Cecilia Rodriguez si prepara per il Grande Fratello Vip ultimando le sue vacanze nel cuore di Ibiza. In questi giorni però la sorella della bella Belen sembra essere molto sola. Dov'è Francesco Monte? Cecilia Rodriguez dopo l'avventura all'Isola dei Famosi ha deciso di prendere parte anche al Grande Fratello Vip insieme al fratello Jeremia. Una buona occasione per passare del tempo insieme o per passare qualche settimana lontana dal fidanzato Francesco Monte? La famiglia Rodriguez é abbastanza famosa nel mondo dello spettacolo soprattutto per il loro legame. I tre fratelli infatti hanno concentrato la loro vita nel cuore di Milano in inverno in estate, invece, a Ibiza... Dove infatti si trovano ancora Jeremia e Cecilia Rodriguez. Una cosa però non è sfuggita all'occhio dei fan della famiglia Rodriguez: dov'è finito Francesco Monte? La possibilità di una crisi tra i due è sempre in agguato, soprattutto se consideriamo il fatto che la coppia parla sempre di matrimonio, ma non riesce a fissare una data ben precisa. Dopo le vicende sentimentali di Belen anche Cecilia Rodriguez sta per regalare al mondo del gossip un grosso e succulento scoop?

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte separati prima del Grande Fratello Vip

Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremia sono pronti per la nuova avventura al Grande Fratello Vip, il reality infatti andrà in onda dal prossimo 11 settembre. Quello che però lascia perplessi i fan della famiglia Rodriguez é la lontana tra Francesco Monte e la fidanzata Cecilia. Che i due stiano davvero attraversando un momento di crisi oppure gli impegni lavorativi li tengono troppo lontani l'uno dall'altra?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Luca Russo è il secondo italiano morto a Barcellona

Articolo Successivo

Bodybuilder morta a 25 anni per dieta proteica e disturbi al ciclo dell’urea

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024