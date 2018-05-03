Bollo auto: domande che richiedono risposte

Decreto "Semplifica Italia"

Agevolazioni fiscali: non per tutti i disabili

Chi può richiedere le agevolazioni di "Semplifica Italia"

disabili portatori di handicap psichico o mentale, tutti i titolari di indennità di accompagnamento, disabili con cecità e sordità, disabili con grave compromissione motoria, disabili con amputazioni plurime, disabili con ridotte capacità motorie,

In tema di disabilità la legge 104, art.3 comma 1 dovrebbe garantire delle agevolazioni a tutte le persone aventi diritto; ma questa legge è sufficientemente chiara ed estesa a tutti i disabili? Quali sono le persone che possono usufruire ad esempio del? E quando sarà possibile ai disabili non pagare più ilQuesti sono i quesiti principali che si pongono i diretti interessanti; oggi ilè fruibile dal medesimo previo pagamento mensile di circa 70 €, questo dà il diritto di esposizione sulla vettura del contrassegno di invalidità, ma è un diritto riconosciuto solo se in possesso di determinati requisiti che sono attestati dai verbali rilasciati dalle, che comprendono diverse tipologie di infermità, ovvero: handicap, sordità, cecità congenita o perdita della vista a seguito di incidenti o gravi patologie.Chi ritiene di avere diritto al contrassegno per usufruire del parcheggio riservato basandosi sul comma 2, dell'articolo 381, deve presentare una specifica domanda per ottenerlo, lo stesso dicasi anche per illeggermente più complessa invece la situazione per richiedere l'esenzione dal pagamento del, infatti la legge 104 non è sufficiente, il decreto denominato "Semplifica Italia" ha apportato delle modifiche alla legge stessa, quindi ora i verbali delle commissioni mediche di revisione devono anche riportare nel dettaglio le patologie e gli handicap in atto che sono iper la richiesta di rilascio sia del contrassegno gratuito sia dell'esenzione del bollo auto.Da qui si evince che solo una parte della popolazione portatrice di disabilità, previo iter burocratico potrà usufruire di queste agevolazioni funzionali e fiscali; ecco che si rende necessario informarsi presso le sedi di competenza, ritirando e compilando i moduli dedicati per presentare domanda formale in base al proprio stato di salute accertato e documentabile.Chi può fare domanda di esenzione di pagamento del contrassegno di invalidità che comprende il parcheggio riservato e chi può richiedere le agevolazioni fiscali in merito al bollo auto deve essere portatore di una delle disabilità qui sotto riportate: