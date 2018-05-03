Trenini elettrici: una passione senza età

I modellini di trenini elettrici sono molto più che semplici giocattoli, in molti casi, infatti, si tratta di veri e propri modellini in scala realizzati con grande cura per i dettagli, che si possono considerare più pezzi da collezione che semplici giochi. In commercio se ne trovano di molti generi e di diverse fasce di prezzo. Il trenino elettrico riproduce perfettamente un treno vero ed il target a cui è generalmente rivolto sono i bambini. Il trenini giocattolo munito di motore possono essere alimentati a pila oppure ad elettricità. Si va dai prodotti destinati ai bambini più piccoli a quelli per adulti più esigenti. Oltre ai trenini elettrici ed ai relativi dispositivi per il funzionamento, come batterie e rotaie, vi sono modellini di ogni tipo, come edifici, veicoli e personaggi, per comporre delle vere e proprie scenografie attorno al passaggio dei binari. Utilizzando scambi, ponti ed altri elementi è possibile personalizzare completamente il percorso del proprio treno, costruendo un modello di fantasia oppure realizzando in scala una tratta ferroviaria realmente esistente. E' sufficiente dare un'occhiata ai trenini elettrici su Mazzeo Giocattoli o altri negozi online per rendersi conto della cura e della precisione con cui sono realizzati molti modelli. I trenini affascinano sia i grandi che i piccini, grazie alla loro grandissima potenza e velocità. Tutti i bambini sognano almeno una volta di mettersi alla guida di un convoglio e questa passione persiste in molti casi anche nell'età adulta. Giocare con i trenini elettrici e costruire veri modelli di tratte ferroviarie è una grande passione anche per molti adulti. Il treno è il più potente ed il più pesante tra i mezzi di trasporto che viaggiano via terra, e alla sensazione di potere che danno si aggiunge un sentimento rassicurante e rilassante dato dalla presenza dei binari che creano un percorso prestabilito ed obbligato. Molti dei modelli di trenini elettrici in commercio sono realizzati con grande precisione, ispirandosi alle più potenti e famose linee di locomotive oggi presenti sui binari o che, in passato, hanno solcato i Continenti. Se i treni rappresentano la potenza e la velocità, l'alta velocità è di sicuro l'idea perfetta per un amante dei trenini. In Italia questa è rappresentata dai treni Frecciarossa, dei convogli velocissimi che permettono di percorrere grandissime tratte in poche ore. La pista per il Treno ETR 500 Frecciarossa costituisce un ottimo giocattolo per bambini di ogni età. La confezione contiene un treno completo, formato da due locomotive e due vagoni, una pista di binari da costruire e addirittura una stazione completa con luci e suoni. Come i veri Frecciarossa il treno ha infatti una locomotiva in testa e una in coda, per facilitare le inversioni di marcia ai capolinea ferroviari. Il percorso delle rotaie può essere montato in modo diversi e personalizzato in molti modi, grazie anche alla presenza di scambi. La confezione permette quindi di creare un ambiente completo su cui far correre il proprio Frecciarossa e sfrecciare a tutta velocità sulla propria pista.