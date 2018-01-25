Caricamento...

Bollo auto e superbollo 2018: scadenza, esenzione e importo

25/01/2018

Il 31 gennaio 2018 scade il termine di pagamento del bollo auto e del superbollo. L'Agenzia delle Entrate ricorda agli automobilisti che devono mettersi in regola il proprietario, l'usufruttuario e l'acquirente del veicolo.

Che cos'è il superbollo?

Attenzione alla scadenza del bollo auto e del superbollo. L'addizionale prevista dallo Stato sulla tassa automobilistica corrisponde a 20 euro per ogni kw di potenza dei veicoli superiori a 185 kw. L'importo diminuisce a distanza di 5, 10 o 15 anni sino ad annullarsi dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo. Nel dettaglio il superbollo si riduce del 60% dopo 5 anni, del 30% dopo 10 anni e infine del 5% dopo 15 anni. Anche il superbollo si paga entro il 31 gennaio con modello F24, recandosi presso la banca, le poste, gli agenti della riscossione, oppure con i servizi online. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il codice tributo per il pagamento è 3664 (Addizionale Erariale alla tassa automobilistica).

Bollo auto, esenzioni e scadenza

Il bollo auto “classico” resta sempre uguale e ricordiamo ai nostri lettori che si apprestano al saldo della tassa automobilistica che ci sono delle esenzioni totali o parziali. Non pagano il bollo auto i proprietari di auto storiche iscritte nei registri Asi, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fmi. Inoltre sono esenti le auto elettrice, quelle ibride, le auto per disabili e portatori di handicap (in questo caso il mezzo deve essere intestato al disabile o alla persona che ha a carico il soggetto disabile), infine le auto a metano e GPL. Importante sottolineare che l'esenzione spetta ad un solo individuo e il veicolo non deve essere superiore a 2000 mc se a benzina e 2800 mc in caso di veicoli a gasolio. Per tutti gli altri l'appuntamento con il pagamento è il 31 gennaio. È possibile anche pagarlo in ritardo, ma in questo caso viene applicata una sanzione.

