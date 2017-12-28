Home Esteri Bomba in Russia al supermercato, è stato attentato terroristico

Bomba in Russia al supermercato, è stato attentato terroristico

di Redazione 28/12/2017

Il pomeriggio di mercoledì 27 dicembre è stato popolato dal panico a Pietroburgo. E' esplosa infatti una bomba in Russia, pare un ordigno artigianale, al supermercato di San Pietroburgo. In totale 13 le persone ferite. L'avviso è stato dato su Twitter dal vice governatore della citta', Anna Mityanina, che ha confermato il numero di feriti. Di tutti coloro che sono stati coinvolti, cinque non hanno voluto il ricovero, mentre altri otto sono ora in ospedale. Chi ha piazzato la Bomba in Russia Stando alla testata locale Fontanka, l'autore dell'attentato e' stato ripreso dalle telecamere interne al negozio. Pare sia un uomo dall'aspetto non slavo e moro, che ha raggiunto il centro commerciale con i mezzi pubblici. L'uomo ha posato lo zainetto che portava in spalla nel deposito bagagli del supermercato per poi andar via senza riprendersi la borsa, mischiandosi nella folla Lo sdegno del Presidente Putin Il presidente russo Vladimir Putin, nella giornata di oggi ha dichiarato che ci si trova dinanzi ad un attentato terroristico. Ecco le sue parole «Ho dato ordine al direttore dei Servizi Federali di Sicurezza di agire a norma di legge, solo a norma di legge, quando impegnati nelle operazioni di arresto dei terroristi. Nel caso però in cui dovesse esserci un rischio per i nostri agenti si dovrà agire con decisione, non catturare nessuno e uccidere i terroristi sul posto» quanto detto dal leader del Cremlino è stato riportato dall’agenzia di Stato Tass. Le autorità russe hanno dato la conferma che si è trattato di un ordigno. Il supermercato «Perekrestok» vittima dell'attentato è all'interno dello shopping center Gigant Hall in piena San Pietroburgo. La bomba era nell’area occupata dagli armadietti utili a depositare le borse e le valigie. Nello zainetto c'era un esplosivo totale di circa 200 grammi di tritolo oltre a contenere materiale letale, quale bulloni e chiodi.

