Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Bomba in Russia al supermercato, è stato attentato terroristico

Redazione Avatar

di Redazione

28/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il pomeriggio di mercoledì 27 dicembre è stato popolato dal panico a Pietroburgo. E' esplosa infatti una bomba  in Russia, pare un ordigno artigianale, al supermercato di San Pietroburgo. In totale 13 le persone ferite. L'avviso è stato dato su Twitter dal vice governatore della citta', Anna Mityanina, che ha confermato il numero di feriti. Di tutti coloro che sono stati coinvolti, cinque non hanno voluto il ricovero, mentre altri otto sono ora in ospedale.

Chi ha piazzato la Bomba in Russia

Stando alla testata locale Fontanka, l'autore dell'attentato e' stato ripreso dalle telecamere interne al negozio. Pare sia un uomo dall'aspetto non slavo e moro, che ha raggiunto il centro commerciale con i mezzi pubblici. L'uomo ha posato lo zainetto che portava in spalla nel deposito bagagli del supermercato per poi andar via senza riprendersi la borsa, mischiandosi nella folla

Lo sdegno del Presidente Putin

Il presidente russo Vladimir Putin, nella giornata di oggi ha dichiarato che ci si trova dinanzi ad un attentato terroristico. Ecco le sue parole «Ho dato ordine al direttore dei Servizi Federali di Sicurezza di agire a norma di legge, solo a norma di legge, quando impegnati nelle operazioni di arresto dei terroristi. Nel caso però in cui dovesse esserci un rischio per i nostri agenti si dovrà agire con decisione, non catturare nessuno e uccidere i terroristi sul posto» quanto detto dal leader del Cremlino è stato  riportato dall’agenzia di Stato Tass. Le autorità russe hanno dato la conferma che si è trattato di un ordigno. Il supermercato «Perekrestok» vittima dell'attentato è all'interno dello shopping center Gigant Hall in piena San Pietroburgo. La bomba era nell’area occupata dagli armadietti utili a depositare le borse e le valigie. Nello zainetto c'era un esplosivo totale di circa 200 grammi di tritolo oltre a contenere materiale letale, quale bulloni e chiodi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Dipendenti Carrefour e la critica per le foto con gli animali macellati

Articolo Successivo

Claudio D'Angelo dichiarazione choc su Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

Brasile: Corte Suprema indaga Bolsonaro per tentato golpe

14/01/2023

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

Brasile, primi decreti del presidente Lula: ambiente e disuguaglianze

02/01/2023

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

Presidenziali USA 2024: Donald Trump si ricandida alla Casa Bianca

16/11/2022