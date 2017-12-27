Home Intrattenimento Claudio D'Angelo dichiarazione choc su Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti

di Redazione 27/12/2017

Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti si sono lasciati. La coppia nata qualche mese fa a Uomini e Donne ha deciso di lasciarsi e annunciare la rottura proprio il giorno di Natale. La notizia ha creato un vero e proprio polverone, tanto che in queste ore è arrivato anche Claudio D'Angelo con una dichiarazione choc Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti si sono lasciati In questi giorni i protagonisti del mondo del gossip sono proprio loro, ovvero Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti. Se ben ricordate la Lorenzini aveva deciso di concludere anticipatamente il suo percorso a Uomini e Donne perché, dopo un litigio, aveva capito che Emanuele Mauti era l'uomo giusto per lei. Nel corso dei mesi però più volte la loro storia d'amore è stata messa in discussione, come se l'ex corteggiatrice non fosse del tutto sincera. Ad alimentare il dubbio dei fan sono stati i periodi di assenza sui social network da parte della coppia. Più il tempo passava più i fan in un certo qual modo erano convinti di aver valutato male il tutto... Peccato però che dal giorno di Natale in poi sui giornali è apparsa la notizia secondo cui Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti si sono lasciati. L'annuncio di Emanuele Mauti su Instagram La fine della storia d'amore tra Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti è stato annunciata dallo stesso sul suo profilo Instagram. Un dolce messaggio, pieno d'amore, ma che racconta la fine di una storia anche se secondo qualcuno i due ragazzi non sarebbero completamente lontani l'uno dall'altra. A commentare il tutto è stato anche Claudio D'Angelo, ecco la sua dichiarazione choc sui social: "Ragazzi, mi spiace che qualcuno di voi mi scriva di gioire per le sfortune degli altri. Quando una storia d’amore finisce è sempre un dispiacere, per certe situazione ci vuole tatto e soprattutto rispetto".

