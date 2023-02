Israele ha bombardato la Striscia di Gaza per almeno sette volte, l’attacco sarebbe una risposta al missile palestinese diretto verso la zona israeliana di Sderot.

Bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza e razzi palestinesi verso Sderot

La Striscia di Gaza è stata bombardata a più riprese da Israele, secondo le ultime notizie almeno per sette volte. Sembra che gli attacchi israeliani siano una risposta al lancio di un razzo palestinese che era diretto verso la zona di Sderot, a sud di Israele.

Il missile partito dalla Palestina sarebbe stato intercettato con successo da Israele, grazie al sistema Iron Dome. Non ci sono notizie di vittime da Israele. Tutte queste informazioni sono state riferite dalla radio militare israeliana.

In seguito ai bombardamenti consecutivi da parte di Israele sulla Striscia di Gaza, sarebbero stati lanciati ulteriori missili palestinesi in direzione israeliana. Il gruppo armato palestinese, il Fronte popolare per la liberazione della Palestina, ha affermato di aver effettuato “una raffica di razzi in risposta all’aggressione sionista alla Striscia di Gaza”.

Il portavoce di Hamas, il Movimento Islamico di Resistenza, Hazem Qassem, ha definito gli attacchi di Israele sulla Striscia di Gaza “una continuazione del ciclo di aggressioni contro il popolo palestinese” e ha accusato il governo israeliano e la sua “politica estremista” di “spalancare la porta a un’escalation sul terreno”.

L’esercito di Israele ha affermato al contrario di ritenere “Hamas responsabile di qualsiasi attività terroristica proveniente dalla Striscia di Gaza” e che il movimento paramilitare dovrebbe “pagare le conseguenze di violazioni della sicurezza di Israele”.

Secondo alcune fonti della sicurezza palestinese, le bombe di Israele hanno colpito due centri di addestramento delle Brigate Ezzedine al-Qassam, l’ala militare dell’organizzazione palestinese islamista Hamas. Il primo è sito nel campo profughi di al-Maghazi nella Striscia di Gaza centrale, l’altro si trova invece a sud-ovest di Gaza City.

La versione palestinese non è condivisa dalle milizie israeliane, le quali invece sostengono che “hanno colpito un centro di produzione e deposito di materiale chimico utilizzato per produrre missili e un centro di produzione di armi“, entrambi siti al centro della Striscia di Gaza.