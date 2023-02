Sanremo 2023: gli attori di Mare Fuori sul palco dell’Ariston per cantare la sigla

Gli attori della serie Mare Fuori saranno ospiti al Festival di Sanremo 2023 e canteranno la sigla, “‘O Mar For”, sul palco dell’Ariston.

Mare Fuori è il fenomeno televisivo del momento. La serie TV prodotta dalla Rai è giunta ormai alla terza stagione, che ha debuttato sulla piattaforma di streaming Rai Play il 1° febbraio con i primi 6 episodi. A mezzanotte del primo giorno di febbraio, il numero di persone che hanno tentato di accedere a Rai Play per iniziare già la visione delle nuove puntate è stato tale da far bloccare i server della Rai, che per qualche minuto non hanno funzionato.

La serie televisiva che racconta le storie dei detenuti dell’IPM di Napoli è arrivata anche su Netflix, dove sono attualmente disponibili le prime due stagioni, e per settimane non ha lasciato la top10 delle serie più viste sulla piattaforma.

Tra le notizie e le interviste pubblicate in questi giorni, è giunta voce che il team di produzione starebbe già scrivendo le prossime stagioni, tanto è il successo di questo prodotto Rai.

Un’altra bella notizia per i fan è la partecipazione speciale dell’intero cast di Mare Fuori al Festival di Sanremo 2023. Gli attori della serie rivelazione Rai saliranno sul palco dell’Ariston e canteranno tutti insieme la sigla: “‘O Mar For”. La canzone è stata scritta da Lolloflow, nome d’arte di Lorenzo Gennaro, ed è cantata da Matteo Paolillo, che nella serie interpreta uno dei personaggi principali, Edoardo Conte.

Cast di Mare Fuori: appuntamento a Sanremo con gli attori

Il desiderio degli attori di partecipare al Festival della Canzone Italiana per promuovere la terza stagione di Mare Fuori era stato espresso durante una recente conferenza stampa. Il conduttore di Sanremo Amadeus si è allora fatto avanti e ha posto loro il prestigioso invito. L’appuntamento con il cast di Mare Fuori è per la quarta serata del Festival, venerdì 10 febbraio 2023.

Tra gli attori che compongono il vasto cast di Mare Fuori ne menzioniamo alcuni: Massimiliano Caiazzo (Carmine), Nicolas Maupas (Filippo), Valentina Romano (Naditza), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giacomo Giorgio (Ciro Ricci), Ludovica Coscione (Teresa), Matteo Paolillo (Edoardo), Domenico Cuomo (Gianni Cardiotrap), Nicolò Galasso (Gaetano ‘O Pirucchio).