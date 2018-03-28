Home Salute Botulismo alimentare, muore una coppia: il sospetto è su un pesto in commercio

di Redazione 28/03/2018

Due coniugi sessantenni sono attualmente ricoverati presso l'Ospedale di Empoli col sospetto di aver contratto botulismo alimentare. Botulismo alimentare, situazione stabile La situazione appare stabile e non grave, e l'ospedale non appena formulata l'ipotesi diagnostica ha provveduto a somministrare le medicine per evitare che la malattia si aggravi e per accelerare il processo di guarigione. La sintomatologia, in modo subdolo ed in tempi diversi, si è presentata nel corso della scorsa settimana con problemi visivi ed è sfociata appieno solo nel fine settimana. La conferma dai laboratori avverrà nei prossimi giorni, per i necessari tempi di esecuzione dei test sierologici, microbiologici e tossicologici. Botulismo alimentare, cosa accade Il botulismo è una malattia che si lega all'azione delle neurotossine di una sostanza prodotta da un microrganismo, il Clostridium Botulinum, che si forma negli alimenti contaminati in particolari mal conservati o non abbastanzatrattati per la produzione o conservazione. E' tipico soprattutto dei prodotti confezionati o fatti in casa con poca acidità e senza adeguata ebollizione o sterilizzazione. Nel caso specifico si è cercato a lungo sugli alimenti consumati dai pazienti, anche perché provenienti da varie parti dell'intera Toscana. Al momento, si dubita su un "Pesto di fiori di zucca" commercializzato in vari mercatini della Toscana dall'Azienda Agricola Signorini Maurizio di Santa Maria a Monte. L'ASL a solo scopo di precauzione ed in attesa di accertamenti in corso ha cercato di invitare chi abbia acquistato tale prodotto a non consumarlo ed a consegnarlo presso la più vicina sede del Dipartimento Prevenzione ASL. Si ricorda inoltre che è buona regola generale non mangiare alimenti i cui contenitori o coperchi hanno rigonfiamenti o quando appaiono maleodoranti all'apertura, od in caso di dubbio su questi. E naturalmente il rispetto rigoroso delle date di scadenza indicate.

