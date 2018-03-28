Home Salute Elefante che fuma carbone: tutti a bocca aperta

Elefante che fuma carbone: tutti a bocca aperta

di Redazione 28/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il fumo nuoce gravemente alla salute. E se vedessimo un elefante che fuma? Beh sarebbe davvero insolito vedere gli animali fare le cose umane, eppure c'è un video sul web diventato virale nel giro di poco tempo. Nel video si vede come un elefante sia preso a fumare tranquillo in mezzo al parco. Però pare proprio che il suo modo di farlo abbia persino delle qualità terapeutiche. Ekefante che fuma carbone: il video è virale Il video è diventato immediatamente virale e ha come protagonista un elefante indiano che si trova nel parco nazionale di Nagarhole (Stato del Karnataka) mentre fuma. Tutto ciò ha lasciato di stucco chiunque abbia visto questa scena e perplessi sono rimasti pure gli scienziati. Varun Goswami del Wildlife Conservation Society (WCS) ha dichiarato «Credo che l'elefante potrebbe aver tentato di ingerire carbone di legna. Sembrava che stesse raccogliendo pezzi dal suolo della foresta, soffiando via la cenere che ne derivava e consumando il resto». Carbone: Proprietà terapeutiche? Il curioso video è stato girato da Vinay Kumar che fa da videomaker per la Wildlife conservation society, ossia un’organizzazione che ha come obiettivo quello di monitorare la fauna selvatica di tutto il mondo. L’ipotesi dei ricercatori è che l’animale avesse mangiato alcuni pezzi di carbone vegetali raccolti da terra. Dopo averlo fatto avrebbe cominciato a cacciare dalla bocca cenere che era ancora calda. Questa forma di fumo ha comunque delle proprietà terapeutiche, considerando che gli elefanti hanno la tendenza a mangiare il carbone dopo gli incendi, grazie alle sue qualità digestive. Quindi, i ricercatori pensano che l' elefante stesse alle prese con una fumata perchè stesse cercando di migliorare la sua digestione. Goswami conclude «Il carbone ha proprietà leganti le tossine che possono fornire un valore medicinale», il tutto è il massimo anche perchè il carbone ha proprietà lassative.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp