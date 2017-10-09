Branko oroscopo 9 ottobre 2017 e previsioni settimanali: i Gemelli svettano

Buon inizio di settimana a tutti i nostri lettori. Eccoci pronti con le previsioni oroscopo di Branko e le stelle per oggi lunedì 9 ottobre 2017. Bellissima la Luna d'ottobre che porta serenità e buonumore ai Gemelli. L'astrologo istriano ha formulato le sue previsioni per Il Messaggero e le ha annunciate in diretta su radio RDS.

Ariete: Oroscopo del giorno 9 ottobre 2017 Branko che si concentra su due eventi, il passaggio di Giove dalla Bilancia allo Scorpione di domani positivo per le questioni sospese e il transito di Saturno in Capricorno il prossimo 20 dicembre di cui parleremo prossimamente. In settimana Luna esigente per la famiglia.

Toro: Secondo l’oroscopo di Branko di oggi 9 ottobre non si fermano gli influssi positivi della Luna per gli affari. Sino a venerdì potete anche sistemare i rapporti con in coniuge e le persone vicine, vivete le passioni liberamente. Attenzione al passaggio di Giove in Scorpione di domani che non sarà molto tranquillo.

Gemelli: Oroscopo oggi 9 ottobre Branko Giove passa dal settore dell'amore a quello della salute e può contare anche sull'appoggio di Mercurio, pianeta degli affari. Sabato invece arriva nella Bilancia e si sostituisce a Giove portando fortuna non solo la prossima settimana ma per tutto il mese di novembre.

Cancro: Le ultime previsioni dell’oroscopo di oggi Branko ricordano che non avete vissuto una stagione serena, in settimana dovete prestare maggiore attenzione alla famiglia. Giovedì ci sarà l'ultimo quarto, una fase che per voi rappresenta 'cambiamento'. L'unico modo per rilassarsi è quello di dormire di più.

Leone: Un transito molto severo quello di Giove in Scorpione, ma Branko affronterà nell'oroscopo di domani le conseguenze. La settimana si apre con un nuovo investimento sostenuto da Mercurio. In famiglia siate meno apprensivi e aspettate la Luna di sabato per dedicarvi al vostro amore.

Vergine: Generose le stelle che portano miglioramenti nel campo professionale e personale. Saturno contro ha favorito i distacchi e le conclusioni e in alcuni casi Branko sostiene che sia stato un bene. Attenzione alla Luna in Gemelli di oggi, doppia e falsa, che crea problemi di salute.

Bilancia: È l'ultimo giorno in cui potete beneficiare dei favori di Giove nel vostro segno e la Luna prepara una rivincita storica. Giove vi farà anche un piccolo regalo se avete delle questioni da risolvere in tribunale. Per quanto riguarda l'amore, aspettate sabato mattina.

Scorpione: Secondo l’oroscopo di oggi Branko ci sarebbero davvero tante cose e ricordare ma quello che è passato non ritorna, inutile anche pensarci. Domani Giove torna finalmente nel vostro segno dopo 9 anni e per voi inizia una nuova vita, dovete solo scegliere se dedicarvi alla carriera oppure all'amore.

Sagittario: Oroscopo Branko 9 ottobre Il più grande evento astrale del 2017 è l'uscita di Saturno a dicembre ma questa settimana inizia con molto nervosismo. Le persone più sensibili corrono il rischio di danneggiare i rapporti professionali. Attenzione anche alla salute, sono in agguato le influenze stagionali.

Capricorno: Oroscopo oggi 9/10/2017 Branko con contorni poco delineati ma ci sono miglioramenti nel campo delle professione e nei rapporti con i capi. Giove da un anno è vostro nemico, ma finalmente da domani diventa l'astro che vi porterà tantissima fortuna.

Acquario: Branko oroscopo del giorno di oggi abbastanza fortunato. Giove in Scorpione è quadrato al vostro segno e potrete ottenere il massimo in affari e questioni legali. Pochissimi i regali in amore, ma da sabato Venere in Bilancia porta entusiasmo e divertimento.

Pesci: Secondo l’oroscopo oggi di Branko dovete aspettare il passaggio della Luna in Gemelli e l'arrivo di Giove in Scorpione. Il periodo non è dei migliori ma vi accorgerete che presto tutto cambierà e dovete essere ottimisti per superare anche quei piccoli problemi causati da Marte.