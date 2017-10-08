Oroscopo Branko di oggi: arrivano successi per Vergine

Finalmente domenica! Cosa dicono le previsioni oroscopo di Branko per oggi? L'astrologo istriano come tutti i giorni ha osservato le stelle e ha formulato l'oroscopo del giorno. Siete pronti per scoprire come sarà oggi 8 ottobre 2017? Vi anticipiamo che il segno fortunato è Vergine. Tutto quello che impostate sotto la Luna in Toro crescerà.

Oroscopo del giorno di Branko, ultime previsioni segni di Acqua e di Fuoco

Ariete: Oggi siete irrequieti, ma molto combattivi. Volete ottenere tutto e subito. La Luna porta tante occasioni di business ma è meglio non rischiare perché Mercurio è ancora contro Giove; Leone: Il transito della luna negativa passerà presto ma porterà problemi digestivi. Grandi occasioni entro martedì per successo e trattative. Riposatevi; Sagittario: La Luna in Toro è ottima per l'attività professionale e si può anche trovare un amore passeggero e domenicale. Mercurio è in agguato per la salute; Cancro: Sono molti i transiti difficili che avete affrontato in quest'anno, tutti governati dalla Luna. Oggi secondo Branko dovrete decidere tra amore e affari; Scorpione: Attenzione ai vecchi legami che risentono ancora della pressione della Luna, potete evitare la tempesta, ma se volete tornare liberi oggi è la giornata giusta; Pesci: Venere e Saturno creano tensione perché sono in quadratura, non fidatevi delle promesse che vi fanno, aspettate l'arrivo di Giove martedì.

Previsioni segni di Aria e Terra dell’oroscopo di Branko di oggi 8 ottobre 2017

Toro: L'uomo e la donna del segno ottengono sempre ciò che vogliono, anche oggi che la Luna vi rende irresistibili. Ottimi gli affari non rinunciate allo svago; Vergine: Marte e Saturno hanno un occhio di riguardo per la donna del segno, gli uomini invece si sentono leggeri come non accadeva da tempo; Capricorno: Mercurio si congiunge al Sole, un transito che crea tensione e non favorisce le questioni finanziarie. Dedicatevi agli affetti; Gemelli: Oggi la Luna nel segno che vi precede rende l'aria leggera ma domani è atteso il transito nel vostro ed è arrivato il momento di raccogliere i frutti; Bilancia: L'oroscopo Branko di oggi è influenzato dagli ultimi raggi di sole di Giove nel segno, intensificate i rapporti di coppia in questa domenica e non perdete tempo per gli affari; Acquario: Adesso dovete concludere ve lo ricorda Urano. La Luna in Toro rende la passionalità troppo nervosa, c'è ancora qualcosa che non avete chiarito e che vi disturba.