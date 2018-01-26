Home Intrattenimento Briga e Ludovica Valli sono fidanzati, il nuovo gossip!

di Redazione 26/01/2018

Il mondo del gossip oggi è stato scosso da una grande novità, A quanto pare Briga e Ludovica Valli si sono fidanzati, sarà Effettivamente così? Ludovica Valli dopo Uomini e Donne Abbiamo avuto modo di conoscere Ludovica Valli grazie al suo percorso da tronista Uomini e Donne. La ragazza dopo una prima indecisione tra Fabio Ferrara e Manuel Vallicella... Ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi mano nella mano insieme a Fabio Ferrara. Ludovica Valli dopo Uomini e Donne però pare non abbia avuto una vita sentimentale così semplice come tutte la immaginiamo. L'ex corteggiatrice dopo aver accettato l'avventura a Temptation Island ha deciso di tornare ufficialmente single, lasciando Fabio Ferrara. Fabio Ferrara e Ludovica Valli è veramente finita? Dopo la fine della storia d'amore tra Fabio Ferrara e Ludovica Valli e due hanno avuto il primo e unico confronto negli studios di Uomini e Donne davanti a Maria De Filippi. Cosa sia successo effettivamente tra i due non è mai stato chiarito, anche se Ludovica Valli ha sempre parlato di una fondamentale in sicurezza che il ragazzo anche se Ludovica Valli ha sempre parlato di una fondamentale in sicurezza che il ragazzo le trasmetteva costantemente. Nonostante i vari rumors gossip però la loro storia d'amore sembra essere effettivamente finita, tanto che nella vita sentimentale di Ludovica Valli sembra essere apparso un nuovo amore. Ludovica Valli e Briga stanno insieme? Un passato sentimentale altrettanto facile non è stato vissuto da Briga, il rapper a quanto pare è tornato ufficialmente single da qualche... Cosa che ovviamente sembra non essere sfuggita Ludovica Valli. Ieri nelle Instagram Stories Ludovica Valli è apparsa una foto insieme a briga allo specchio. Lo scatto era davvero molto semplice in quanto i due si vedevano in parte solo in faccia. In un primo momento tutti hanno pensato ad una semplice, Ma già da tempo si mormora che Ludovica Valli abbia effettivamente trovato un nuovo amore.... Che questo sia il rapper di Amici?

