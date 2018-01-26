Metro B Roma, donna investita da treno: è stata spinta?

Caos nei trasporti a Roma dopo l'incidente avvenuto intorno alle 13. Una donna è stata investita sui binari della Metro B alla stazione Eur Fermi. È ricoverata con gravi ferite all'ospedale San Camillo.

Acquisite le immagini delle telecamere

Sconosciute le dinamiche dell'incidente nella Metro B. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini del telecamere per ricostruire la vicenda, al vaglio tutte le ipotesi dal tentato suicidio ad un eventuale spinta così come ipotizza il Messaggero. La donna è caduta all'improvviso sui binari ed è rimasta incastrata tra la banchina e il convoglio della Metro B in arrivo alla stazione EUR Fermi. È stata estratta dai Vigili del Fuoco.

Mano amputata

Le condizioni della donna sono molto gravi ma i medici hanno fatto sapere che è cosciente, è proprio il caso di dire che si è salvata per miracolo. Secondo quanto riporta Repubblica le è stata amputata la mano. Durante le operazioni di soccorso è stato interrotta la Metro B tratta Eur Magliana e sono stati messi a disposizione dei viaggiatori bus sostitutivi, così come si legge sul profilo Twitter dell'Atac che vi invitiamo a consultare per prendere nota di altre interruzioni per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi necessari per scoprire la verità. L'incidente di oggi è solo l'ultimo in ordine di tempo, qualche mese fa sempre un'altra donna era rimasta incastrata tra le porte della Metro B ed era stata trascinata per molti metri prima che il macchinista si accorgesse di quanto accaduto.