Buckingham Palace scandalo a corte, Kate Middleton fa un tatuaggio

di Redazione 23/02/2018

Buckingham Palace travolta da un nuovo scandalo a corte. Secondo quanto pubblicato dai tabloid inglesi sembrerebbe che Kate Middleton abbia deciso di fare un tatuaggio. Il principe Harry si sposa, Kate contro Meghan? Senza ombra di dubbio la notizia che ha segnato la fine del 2017 riguarda la corona d'Inghilterra ha solo un titolo: il principe Harry si sposa. Il problema però è che forse non tutti gli inquilini di Buckingham Palace non ne sono davvero contenti. Secondo alcuni rumors provenienti dal mondo del gossip inglese sembrerebbe infatti che Kate Middleton abbia tentato di imporre la sua opinione al cognato, una cosa che potrebbe aver segnato un cattivo rapporto tra Kate Middleton è l'attrice Meghan Markle. L'ipotetico parere negativo che la Duchessa di Cambridge Kate Middleton che avrebbe dato al cognato sarebbe dettato dal fatto che l'attuale fidanzata, come è noto a tutti, ha divorziato dal precedente marito. Kate Middleton incinta, quando partorisce? In questo frangente però anche il 2018 sembra essere particolarmente impegnativo per Buckingham Palace. Oltre preparativi relativi al matrimonio tra il principe Harry è l'attrice Meghan Markle, la famiglia reale è in trepida attesa per l'arrivo del terzogenito nato dal matrimonio tra William e Kate. In questi mesi sono rimaste riservatissime le notizie legate alla gravidanza della Duchessa di Cambridge, tanto da non essere mai stato ufficializzato il sesso del bambino né tanto meno i vari rumors riguardanti un parto gemellare. La domanda che molti si stanno ponendo: quando partorisce Kate Middleton? Il lieto evento dovrebbe arrivare tra la fine di marzo e le prime settimane di aprile, il tutto continua ad essere coperto da un alone di mistero perché nel corso delle passate settimane la stessa Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, contro il volere della nonna regina Elisabetta ha manifestato la sua volontà di partorire in casa evitando così il ciclone relativo al gossip dopo la nascita del Royal Baby. Scandalo a Buckingham Palace, Kate Middleton si tatua Nel corso delle ultime ore però è stato diffuso una notizia davvero particolare che riguarda proprio Kate Middleton. Secondo quanto reso noto nel corso delle ultime ore Kate sarebbe stata ospite in un centro interculturale chiamato Sunderland, dov'è incuriosita dalle tradizioni etniche del provenienti dall'India riguardante i tatuaggio hennè sulle mani. In questo frangente sono diversi seguaci della corona inglese che si chiedono se effettivamente Kate Middleton incinta abbia deciso di fare un tatuaggio, girando ancora una volta le tradizioni della corona reale... Cosa dirà questa volta non la regina Elisabetta?

