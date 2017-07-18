Buon Ferragosto 2017: auguri immagini e frasi divertenti WhatsApp

Frasi per augurare buona estate 2017 e Buon 15 agosto

Le migliori frasi per simpatici auguri di Buon Ferragosto 2017

Siamo in pienaed è inevitabile pensare alle ferie diilsembra ancora lontano, come lo sono i banchi di scuola, gli esami di maturità, la sessione estiva delle università e il lavoro. La festa principale dell’estate merita di essere elogiata con frasi divertenti accompagnata da immagini diper una chi è a noi più caro. Cosa si può inviare tramite WhatsApp per strappare un sorriso a chi legge?Ferragosto è una festa antichissima, pensare che veniva celebrato anche dagli antichi Romani: infatti, la parola deriva da, ovvero riposo di agosto. Si festeggiava il primo del mese, ma grazie alla Chiesa Cattolica, il 15 agosto è diventata la data sia di questa festività, sia dell’. Gli italiani attendono le ferie in questo giorno per la classica gita fuori porta, non importa se al mare, al lago o in montagna: requisiti immancabili dellesono la compagnia, il cibo e il divertimento. Ma capita che si è costretti a lavorare anche durante le feste, quindi perché non fare gli auguri di Buon Ferragosto 2017 einviando tramitedelle immagini e frasi divertenti? Un’idea simpatica è quella di inviare tramite la app delledi un buon Ferragosto molto semplici. Non serve dilungarsi troppo, anche perché le persone saranno indaffarate a preparare la tradizionale grigliata o saranno in viaggio, traffico e bollino nero in autostrada permettendo. Ci sono un sacco diriguardanti il 15 agosto, anche con animali buffi come. Per quanto riguarda le frasi e le dediche, ecco alcuni esempi da usare per augurare, dal classico all’audace: -I miei più affettuosi auguri di buon Ferragosto a te e tutta la famiglia. - Questa giornata di festa mi dà una conferma: la cosa che preferisco del mio lavoro sono le ferie! -Come la Pasqua e il Natale, il Ferragosto è una di quelle feste istituite per distruggere un anno di dieta. -Il 15 agosto in compagnia scaccia via la malinconia. -Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta!