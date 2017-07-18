Buon Ferragosto 2017: auguri immagini e frasi divertenti WhatsApp
di Redazione
18/07/2017
Frasi per augurare buona estate 2017 e Buon 15 agostoSiamo in piena estate 2017 ed è inevitabile pensare alle ferie di Ferragosto: il 15 agosto sembra ancora lontano, come lo sono i banchi di scuola, gli esami di maturità, la sessione estiva delle università e il lavoro. La festa principale dell’estate merita di essere elogiata con frasi divertenti accompagnata da immagini di auguri per un buon Ferragosto 2017 a chi è a noi più caro. Cosa si può inviare tramite WhatsApp per strappare un sorriso a chi legge?
Le migliori frasi per simpatici auguri di Buon Ferragosto 2017Ferragosto è una festa antichissima, pensare che veniva celebrato anche dagli antichi Romani: infatti, la parola deriva da Ferieae Augusti, ovvero riposo di agosto. Si festeggiava il primo del mese, ma grazie alla Chiesa Cattolica, il 15 agosto è diventata la data sia di questa festività, sia dell’Assunzione di Maria Vergine. Gli italiani attendono le ferie in questo giorno per la classica gita fuori porta, non importa se al mare, al lago o in montagna: requisiti immancabili delle ferie di agosto sono la compagnia, il cibo e il divertimento. Ma capita che si è costretti a lavorare anche durante le feste, quindi perché non fare gli auguri di Buon Ferragosto 2017 e Buona Estate 2017 inviando tramite WhatsApp delle immagini e frasi divertenti? Un’idea simpatica è quella di inviare tramite la app delle frasi di auguri di un buon Ferragosto molto semplici. Non serve dilungarsi troppo, anche perché le persone saranno indaffarate a preparare la tradizionale grigliata o saranno in viaggio, traffico e bollino nero in autostrada permettendo. Ci sono un sacco di immagini simpatiche e divertenti riguardanti il 15 agosto, anche con animali buffi come cani e gatti. Per quanto riguarda le frasi e le dediche, ecco alcuni esempi da usare per augurare Buon Ferragosto 2017, dal classico all’audace: -I miei più affettuosi auguri di buon Ferragosto a te e tutta la famiglia. - Questa giornata di festa mi dà una conferma: la cosa che preferisco del mio lavoro sono le ferie! -Come la Pasqua e il Natale, il Ferragosto è una di quelle feste istituite per distruggere un anno di dieta. -Il 15 agosto in compagnia scaccia via la malinconia. -Prova costume fallita: non pensiamoci, godiamoci il Ferragosto e da domani tutti a dieta!
