Lavorare con la voce: requisiti e regole per avere successo

di Redazione 18/07/2017

Non solo doppiaggio: come lavorare in radio e guadagnare come doppiatore e speaker Hai una bella voce? Mai pensato di guadagnare con essa trasformando questa dote in un lavoro ben pagato? Se si pensa che le offerte di lavoro di questo tipo interessino solo cantanti o doppiatori, si sbaglia di grosso. Esistono degli annunci interessanti per chi cerca un impiego originale usando la voce e il proprio timbro vocale. Lavorare con la voce, consigli utili e offerte di lavoro Si premette che per lavorare con la propria voce, il timbro vocale non basta: un doppiatore e uno speaker radiofonico devono avere determinati requisiti, come una buona dizione e una ottima conoscenza della grammatica italiana, oltre a conoscere le inflessioni dialettali. Leggere ad alta voce e registrare per riascoltarsi è un ottimo metodo per allenarsi, così come imparare le tecniche di respirazione per gestire discorsi lunghi. Non è vero che con Youtube, la radio è morta: si deve pensare a chi lavora in un ufficio, o passa moltissime ore in auto: è l’unico mezzo per avere compagnia e una sorta di sottofondo musicale per non incorrere nella noia e nel colpo di sonno. Il lavoro di speaker radiofonico non è un miraggio ed esistono corsi di formazione specifici per realizzare questo sogno. Alcune radio locali cercano degli speaker, e questa esperienza conta per chi vuole lavorare nelle radio nazionali, nonostante lo stipendio basso. Ma quanto guadagna, invece, un doppiatore? Dipende dall’esperienza e dalle capacità. Aver frequentato una scuola specifica e aver fatto molta gavetta aiuta, ma le possibilità di lavoro sono concentrate a Roma e Milano, nonostante il settore del doppiaggio sia un ambiente molto chiuso e di pochi eletti. Piccoli lavoretti da doppiatore si possono trovare anche online su apposite piattaforme, più che altro interpretazione di slogan per pubblicità o messaggi vocali registrati, utili per inserirsi nell’ambiente.

