Buon Halloween 2017, migliori frasi divertenti per auguri da far paura su WhatsApp e Facebook

di Redazione 28/10/2017

In occasione della festa più paurosa dell’anno, ecco una carrellata delle migliori frasi divertenti a tema Dolcetto o Scherzetto per augurare buon compleanno e buon Halloween 2017 attraverso WhatsApp e Facebook. Buon Halloween 2017, auguri per WhatsApp e Facebook: le migliori frasi divertenti Pronti a dare il via alla notte delle streghe? La festa più paurosa dell’anno è caratterizzata dal tradizionale motto Dolcetto o Scherzetto, anche se in Italia si usa festeggiare la solennità di Tutti i Santi (chiamata anche Ognissanti) e quella dei Morti, rispettivamente il 1 novembre e il 2 novembre. Halloween è entrata di diritto nelle tradizionali feste italiche solamente a livello commerciale, visto che i bambini impazziscono per i dolcetti a forma di teschio, i costumi paurosi e le feste in maschera, tanto che hanno trasmesso l’entusiasmo agli adulti, pronti a sfoggiare l’ultimo travestimento sexy. Quali saranno le migliori frasi divertenti e paurose per Halloween 2017 da inviare via messaggio su WhatsApp e Facebook? Halloween 2017 frasi divertenti, perché si festeggia e si inviano gli auguri Prima di elencare le frasi di Halloween più divertenti, è bene rinfrescare la memoria e capire perché si festeggia. Nonostante siano molto famosi i festeggiamenti americani, le radici della festività si riscontrano in Europa. Il 31 ottobre rappresentava per le popolazioni pagane la fine del periodo estivo, ed era usanza ringraziare gli spiriti per il raccolto e i frutti che ha donato la terra. Inoltre, c’era la credenza che in quella notte, gli spiriti potessero vagare sulla terra a visitare i propri cari. Per questo, la gente lasciava delle lanterne all’esterno per guidare il cammino e preparava piatti speciali per ingraziarseli. Alcuni si travestivano e abbellivano la casa per evitare che i fantasmi cattivi entrassero e si impossessassero del corpo dei vivi. Buon Halloween 2017, le migliori frasi divertenti per WhatsApp e Facebook Paura e terrore devono essere una parte fondamentale per messaggi e frasi divertenti a tema Halloween, per questo motivo, si possono fare degli auguri particolari, con frasi paurose e qualche messaggio divertente. Inoltre, in molti festeggeranno il proprio compleanno proprio tra il 31 ottobre e il 1 novembre: quanto sarebbe bello inviare degli auguri un po’ particolari via WhatsApp e Facebook? Di seguito, alcuni esempi da cui prendere spunto. -Halloween è passato, ma la tua rimane sempre una zucca vuota. Auguri! -Ti auguro di passare un divertente e terrificante Halloween! Halloween, la notte ideale per far uscire gli scheletri dall’armadio: auguri! -Per stasera ricordati di mettere la maschera, se non lo fai spaventerai la gente! Buon Halloween 2017! -Auguri buon Halloween: in fondo è un giorno come un altro, tranne che in giro la gente è truccata meglio… -Stasera è la notte delle streghe: attenta a non correre quando guidi la scopa! Auguri di Buon Halloween 2017

