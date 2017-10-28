Home Attualità Tre detenuti evasi da carcere di Favignana con una corda di coperte

di Redazione 28/10/2017

Quello che è avvenuto a Favignana stanotte è un episodio degno di un film americano degli anni 70'. Tre detenuti stanotte sono evasi dal carcere dell'isola siciliana realizzando una corda di coperte. Come sono riusciti ad evitare i controlli di sicurezza? da quanto tempo organizzavano la fuga e come mai le guardie carceriere non hanno sospettato nulla durante i controlli di routine? Tre detenuti evasi dal carcere di Favigliana, è caccia all'uomo Stanotte alle 3,00 tre detenuti sono riusciti ad evadere dal carcere di Favignana in Sicilia. Secondo il racconto fornito dalle guardie del penitenziario i tre detenuti avrebbero architettato tutto nel minimo dettaglio, senza far trasparire nulla. Nel corso della nottata infatti i tre detenuti avrebbero realizzato una corda di coperte, per poi segare le sbarre alle finestre e calarsi giù fino al cortile. La cosa che lascia qualche dubbio è: come sono riusciti le tre persone in questione ad abbandonare il penitenziario perfettamente indisturbati? Comunque sia dal momento della loro evasione i tre detenuti sembrano essersi volatilizzati nel nulla, in base a una fuga di notizie sembrerebbe addirittura che questi abbiano già lasciata l'isola di Favignana. Tre detenuti evasi, il sindaco di Favignana: "Evento gravissimo" L'episodio accaduto stanotte nel carcere di Favignana ha lasciato senza parole anche il sindaco dell'isola. Il primo cittadino Giuseppe Pagoto in un certo qual modo ha immediatamente ammonito la gestione del penitenziatio: "Quando avvenuto è un evento irresponsabile e gravissimo". Al momento dei tre detenuti però non si hanno alcuni tipo di notizie, anche se gli agenti di polizia penitenziaria insieme ai militari del luogo hanno già messo in guardia la cittadina rendendo pubblici i nomi degli uomini in questione. Dal carcere di Favignana dunque sono evasi Mario Evolese di Pachino, il quale sta scontando una pena all'ergastolo per omicidio, Giuseppe Scardino e Massimo Mangione, entrambi di Vittoria, il primo condannato a una pena di reclusione fino al 2032 e il secondo fino al 2037. I tre detenuti potrebbero aver già raggiunto la terra ferma, ma al momento nulla è stato confermato.

