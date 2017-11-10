Home Scienza e Tecnologia Butterfly IQ, dal 2018 ecografie si fanno direttamente con lo smartphone

di Redazione 10/11/2017

Rivoluzione nel settore medico dal 2018, la Food and Drug Administration ha approvato uno strumento per fare le ecografie da smartphone iOS, gravidanza inclusa Butterfly IQ, rivoluzione ecografia direttamente sullo smartphone iOS Butterfly IQ è un piccolo dispositivo che potrebbe presto rivoluzionare il settore medicale: l’ente governativo americano per la regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici Food and Drug Administration, ha approvato il prodotto sviluppato da Butterfly Network che trasforma un semplice iPhone in un sofisticato strumento per le ecografie, sia per verificare la rottura di un osso, sia per effettuare quelle previste durante una gravidanza. Butterfly IQ, che cos’è il dispositivo per le ecografie da casa Sembra incredibile, visto che questo dispositivo è grande più o meno come un rasoio elettrico, caratteristica che lo renderà comodo da tenere in casa in caso di necessità. Butterfly IQ può diventare un dispositivo che farà risparmiare ai pazienti ansie ed estenuanti attese e visite al Pronto Soccorso o direttamente in ospedale. Specialmente se si tratta di bambini, molto soggetti a cadute accidentali. Basterà una ecografia veloce al fine di verificare lo stato delle ossa, inviando il referto direttamente al pediatra. Butterfly IQ, come funziona il dispositivo per ecografie con iPhone Butterfly IQ debutterà sul mercato a inizio 2018 e costerà circa 2mila dollari, decisamente meno rispetto alle strumentazioni attuali impiegate per effettuare le ecografie in ospedale. Il dispositivo integra una serie di micromacchine, simili a piccoli tamburi, le quali generano un’onda sonora che colpisce la parte del corpo che si vuole esaminare. Il rimbalzo viene analizzato da un’intelligenza artificiale, e i dati vengono inviati direttamente allo smartphone con sistema operativo iOS. Gli smartphone compatibili sono i modelli di iPhone a partire dall’iPhone SE e passando per iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. La Food and Drug Administration americana ha approvato l’uso di Butterfly IQ per 13 campi di applicazione, incluse analisi del cuore, analisi fetali e ostetriche, la diagnosi dei problemi all’apparato muscolo-scheletrico. Tuttavia, le condizioni d’utilizzo prevedono che siano solo i medici a poterlo adoperare.

