Bollette telefoniche, gli italiani non pagano: cosa si rischia
di Redazione
10/11/2017
Non pagare le bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, bensì anche pratico: quali sono i rischi per se stessi e i familiari
Mancato pagamento bolletta telefonica, cosa si rischiaI dati sono sconcertanti: da una indagine di mercato è emerso che oltre un milione di italiani non paga la bolletta telefonica, incuranti dei gravi rischi e delle conseguenze. E’ vero, la crisi ha messo a dura prova lo stile di vita della famiglia media in Italia e ha dovuto tagliare il superfluo. Infatti, molte persone hanno rinunciato al telefono fisso per non avere spese in più, accontentandosi solo del mobile. Certamente, i continui aumenti dei costi delle bollette telefoniche non è certo la giustificazione migliore per l’alto tasso di morosità, ma il mancato pagamento non deve essere sottovalutato.
Quali sono le conseguenze per chi non paga la bolletta linea fissa e ADSLIndipendentemente dal contratto stipulato, circa un milione di cittadini in Italia non versa quanto dovuto per linea fissa e ADSL per navigare sul web. Per comprendere quanto incide nel contesto generale, basti pensare che si tratta del 5 per cento dei clienti complessivi di tutti i player presenti sul mercato. E’ bene sottolineare che tutti i morosi rischiano di non poter sottoscrivere alcun contratto in futuro, in quanto finirebbero infatti nella Black List dei consumatori con tutte le conseguenze legali e pratiche che comporta.
Come fare per uscire dalla Black List per mancato pagamento bollette telefonicheNon pagare la bolletta telefonica può far diventare cattivi pagatori: in futuro ci sarà un elenco completo per gli operatori di tutti i nomi e i dati di coloro i quali hanno un grado di morosità per almeno 150 Euro. Sarà quindi impossibile migrare da un gestore all’altro. Anche il Garante della Privacy ha dato il via libera e sarà operativo a breve. Ci sono altri rischi e conseguenze per chi non paga la bolletta del telefono anche per il resto della famiglia. L’impossibilità di stipulare nuovi contratti con gli operatori telefonici si estenderà a ogni singolo componente del nucleo familiare. L’unica strada per uscire alla lista nera è saldare quanto dovuto, compresi eventuali interessi.
