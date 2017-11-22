Home Economia & Lavoro Buy Nothing Day contro il Black Friday 2017, cos’è e come funziona

Buy Nothing Day contro il Black Friday 2017, cos'è e come funziona

di Redazione 22/11/2017

Contro il Black Friday 2017 nasce il Buy Nothing Day: che cos’è e come orientarsi il prossimo 24 novembre 2017, il venerdì nero dello shopping. Buy Nothing Day 2017, quando cade il giorno anti Black Friday Ormai sanno tutti che, quando ci si riferisce al Black Friday, si intende il giorno successivo al Thanksgiving , il Giorno del Ringraziamento americano. Quest’anno la data fatidica è il 24 novembre 2017. Quella del Black Friday è una tradizione americana esportata in tutto il mondo grazie soprattutto alle grandi catene di negozi reali e online come Amazon. Da qualche anno, però, è nata una campagna alternativa allo shopping selvaggio il cui nome è Buy Nothing Day che tradotto significa giorno del non acquisto. Tutte le informazioni e le ultimissime offerte da non lasciarsi sfuggire in vista dell’attesissimo venerdì nero. Che cos’è il Buy Nothing Day e quando cade in Italia Il Buy Nothing Day è una giornata internazionale di protesta contro il consumismo che avviene con il Black Friday. Nel Regno Unito, in Finlandia, in Svezia e nel Nord America essa si celebra il venerdì dopo il Ringraziamento e quindi in concomitanza con il Black Friday. In altri luoghi (Italia compresa), tale ricorrenza è l’ultimo sabato di novembre. Il Buy Nothing Day è stato fondato da Ted Dave a Vancouver e promosso poi dalla rivista Adbusters che ha sede in Canada. Il primo giorno in cui non si compra nulla fu organizzato in Canada nel 1992 e solo nel 1997 venne spostato in concomitanza con il Black Friday per far sì che in quel giorno si esaminasse la questione del consumismo. Negli anni Duemila, poi, gli annunci pubblicitari di Adbusters che promuovevano il Buy Nothing Day furono negati dalle principali emittenti televisive tranne la CNN. I critici non vedono di buon occhio tale giornata in quanto, a loro parere, essa incentiva i partecipanti a comprare ancora di più. Sono nate in seguito altre campagne come Shift Your Shopping che cerca di reindirizzare la spesa verso imprese di proprietà locale basate sulla comunità piuttosto che sulle grandi catene aziendali. Offerte Black Friday 2017 chi non osserva il Buy Nothing Day Il Black Friday ci sarà solo il 24 novembre 2017 ma già la febbre sta salendo di ora in ora. Su Amazon, già da lunedì, è facilmente possibile trovare sconti interessanti. Venerdì 24 novembre 2017 ci sarà un autentico delirio in vista delle offerte a tempo la cui precedenza sarà data ai clienti Prime. In merito al prossimo venerdì nero, Amazon ha comunicato inoltre che, rispetto all’anno scorso, le offerte saranno maggiori.Anche MediaWorld aderirà al Black Friday con numerosi sconti sia online che nei negozi fisici e aderiranno al Black Friday 2017 Ikea che proporrà sconti sui suoi mobili, UniEuro con l’adozione della campagna 100 sfumature di Black Friday , Ryanair, Zalando, eDreams, Groupon ed anche GameStop.

