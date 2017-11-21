Home Attualità Ponte Immacolata 2017, eventi e dove andare l'8 dicembre in Italia e all'estero

di Redazione 21/11/2017

Ancora indecisi su cosa fare per il Ponte dell’Immacolata? Ecco qualche idea in più per organizzare al meglio questo week-end lungo tra eventi natalizi, mercatini di Natale e luminarie in festa, in Italia e all’estero. Ponte Immacolata 2017, dove passare il week-end dell’8 dicembre 2017 in Italia e all’estero L’8 dicembre 2017 è un evento importante dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista commerciale. Inizia ufficialmente il periodo natalizio e si inaugurano i mercatini di Natale 2017 in diverse città europee, ben addobbate e illuminate con le tipiche luminarie delle feste. In particolare, quest’anno la festa dell’Immacolata cade di giovedì e saranno in tanti che approfitteranno del fine settimana lungo per visitare luoghi e città, ma anche per immergersi nel periodo delle feste e respirare luci, colori e suoni natalizi. Inoltre, con l’8 dicembre prende il via il periodo dello shopping di Natale e la corsa ai regali. Ponte Immacolata 2017, dove andare all’estero Cosa fare e dove andare per il Ponte dell’Immacolata? Questo dipende quanti giorni si hanno a disposizione, ma se si è fortunati e si prenota subito, si possono trovare occasioni last minute per le mete più tradizionali. Per esempio, Amsterdam è da vedere nel periodo dell’8 dicembre, visto che dal 30 novembre al 21 gennaio sarà di scena il Festival delle Luci, chiamato anche Amsterdam Light Festival: la città sarà addobbata da luminarie di design che risalteranno il fascino dei tradizionali canali. Anche Lione, la bella città francese Oltralpe, avrà un Festival delle Luci proiettate, che trasformeranno il borgo in un museo a cielo aperto. Raggiungibile mediante treno TGV dall’Italia, merita senza dubbio una visita anche per i dintorni: Annency e Chambery hanno dei mercatini natalizi veramente carini. Eventi e mete in Italia per l’8 dicembre 2017, Festa dell’Immacolata Per quanto riguarda l’Italia, le nostrane Salerno e Torino ospiteranno un evento luminoso, chiamato Luci d’Artista, in cui i luoghi del centro storico delle due città vengono illuminati con installazioni a tema. Non si può dire Ponte dell’Immacolata e Natale senza dire Trentino Alto Adige: i più tradizionalisti troveranno i tipici mercatini di Natale a Trento, Arco, Levico terme, Rovereto, passando per Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno, Brunico, San Candido e Tirolo austriaco. L’8 dicembre 2017 è perfetto per visitare questi luoghi magici che sotto le feste danno il meglio di sé. Infine, Milano è gettonatissima per gli eventi in programma in questo periodo; la fiera degli Obej Obej, l’Artigiano in Fiera e le numerose mostre di Chagall, Caravaggio, Toulouse Lautrec e il giapponese Kuniyoshi.

