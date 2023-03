BWR23 arriva alla sua quarta edizione! A maggio l’evento italiano più atteso dedicato a NTF e criptovalute

Arriva alla sua quarta edizione l’evento italiano più atteso dell’anno dedicato alle criptovalute e agli NFT.

Il BWR 2023, Blockchain Week Rome, è in programma dall’8 fino all’11 maggio 2023 a Roma e promette un programma unico e intenso, con speaker di eccellenza, tra i maggiori esperti del settore in Italia.

La partecipazione all’evento BWR23 è un’occasione sia per tutti gli appassionati sia per coloro che vogliono iniziare a comprendere come funziona e quali sono le opportunità offerte dal mondo degli NFT e delle criptovalute.

In un momento discendente del mercato, come quello odierno, non bisogna smettere di informarsi e di comprendere come questi eventi siano una risposta all’ampliamento delle proprie conoscenze e competenze su un mondo che valorizza a prescindere dai prezzi che ci sono sul mercato.

Che il mercato sia in ascesa o in discesa, è sempre importante puntare principalmente sulla comprensione di come sfruttare al meglio questi strumenti finanziari.

Inoltre, l’ampliamento delle conoscenze e competenze nel settore permette di allontanarsi dall’idea che siano esclusivamente settori in cui si ha paura di riporre la propria fiducia.

Spesso si ha paura di ciò che non si conosce… Ed ecco che quest’evento si adatta anche ai neofiti o a coloro che sono curiosi di come funziona realmente il mondo delle criptovalute e degli NFT.

Il BWR23 permette di comprendere al meglio il settore, quali sono le opportunità odierne e future e soprattutto il legame che intercorre tra le criptovalute, come i Bitcoin, e i valori che rappresenta quali libertà e decentralizzazione.

Due elementi fondanti che fin dall’introduzione delle valute digitali decentralizzate hanno rappresentato tra i punti di maggior interesse per coloro che hanno scelto di investirci e di formarsi cercando di comprendere a fondo il loro funzionamento e le opportunità che offrono oggi e che potranno offrire in futuro.

Contenuti



BWR23: formazione e summit

Giunto alla quarta edizione, BWR23, si conferma il più grande evento italiano dedicato a NFT e criptovalute e si divide in due momenti principali: un corso di formazione intensivo e un summit al quale parteciperanno opinion leader del settore e grandi brand internazionali.

È dal 2019 che la Blockchain Week Rome riesce a riunire intorno ai suoi summit e corsi di formazione tutta la comunità sia italiana sia internazionale intorno all’universo dedicato alle criptovalute. Tra gli argomenti principali: Bitcoin, blockchain, altcoin, NFT, asset digitali, DeFi.

Nelle tre giornate del corso di formazione ci sarà un percorso “Blockchain Intensive”, mentre nelle giornate di summit internazionale si andranno a scoprire e trattare gli argomenti più rilevanti del 2023 per chiunque voglia avvicinarsi alla criptosfera e controllare i propri asset finanziari al meglio.

Tanti approfondimenti, conferenze e party unici

Con il BWR23 ci saranno non solo tanti incontri di formazione e summit, ma anche eventi e party davvero unici che rendono questa edizione ricchissima di novità e opportunità.

Tra gli argomenti trattati nel summit: approfondimenti sulla tassazione delle criptovalute in Italia, con tutte le novità previste quest’anno; una panoramica sul futuro dei pagamenti su rete Bitcoin; ma anche interventi dedicati all’investimento in asset digitali, quali sono le principali strategie, le opportunità e i rischi.

Questi sono solo alcuni dei panel e degli eventi formativi che danno vita alla quarta edizione del più grande evento dedicato a NFT, criptovalute e Bitcoin.

Tanti protagonisti ed esperti del settore al BWR23

Il palco della blockchain Week a Roma, dall’8 all’11 maggio 2023, ospiterà tantissimi esperti del settore, dirigenti di alcune delle aziende più importanti sulla scena italiana e internazionale e opinion leader.

Grazie ai loro interventi, come quelli degli speaker: Paolo Ardoino (CTO, Bitfinex & CTO, Tether), Giacomo Zucco (Bitcoin Maximalist and Expert), Emi Lorincz (Ledger Enterprise, CryptoValley Association) sarà possibile scoprire come gli asset digitali, le criptovalute (come i Bitcoin) e gli NFT stanno rivoluzionando il mondo finanziario.

Inoltre, non si potrà perdere una visita all’area espositiva dove i partecipanti possono incontrare di persona le aziende che stanno sviluppando dei business innovativi nel settore. Un’occasione sia di networking sia per entrare in contatto con investitori e tantissimi professionisti del settore.

Per maggiori informazioni: Blockchainweekrome.com

Ufficio stampa Rankister.com