Moxa Distry Shop: successo e crescita nel mondo dell’e-commerce

L’e-commerce è un settore in costante crescita, soprattutto dopo la pandemia da COVID-19 che ha visto molti consumatori spostarsi verso l’acquisto online per evitare di uscire di casa e rischiare di contrarre il virus. In questo contesto, la storia di Moxa Distry Shop è un esempio di successo.

Moxadistryshop.com è un sito di e-commerce italiano che si occupa della vendita di prodotti a marchio Moxa, uno dei leader mondiali nella produzione di apparecchiature per le reti industriali e per le infrastrutture di trasporto, nonché di soluzioni per la sicurezza e la videosorveglianza.

Il sito è di proprietà di Jampel srl, un’azienda che ha investito molto nella sua crescita, ottenendo ottimi risultati in termini di fatturato e di soddisfazione dei clienti.

Abbiamo avuto l’opportunità di parlare con il Vice-presidente di Jampel, Alessandro Di Banella, il quale ci ha fornito alcuni dettagli sulla storia e sulla crescita dell’azienda.

Come è nata l’idea di Moxa Distry Shop e quali sono i vostri obiettivi?

“Moxa Distry Shop è nato dall’esigenza di offrire ai nostri clienti una piattaforma online dove poter acquistare i prodotti Moxa al miglior prezzo sul mercato italiano. Inoltre, ci siamo accorti che molti clienti avevano difficoltà nel trovare determinati prodotti e servizi che venivano richiesti.

Il nostro obiettivo principale è quello di offrire ai nostri clienti una soluzione affidabile e completa per le loro esigenze di networking e sicurezza, fornendo prodotti di alta qualità e assistenza tecnica certificata.”

Quali sono stati i fattori chiave del successo di Moxa Distry Shop?

“Il nostro successo è stato possibile grazie alla nostra capacità di comprendere le esigenze dei nostri clienti e di offrire loro prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Inoltre, abbiamo sempre investito molto nella comunicazione e nella pubblicità per far conoscere il nostro sito e i nostri prodotti.

Infine, crediamo che la nostra attenzione costante all’assistenza tecnica e al servizio post-vendita abbia contribuito notevolmente alla fidelizzazione dei nostri clienti.”

Come avete gestito i problemi di approvvigionamento dovuti alla pandemia da COVID-19?

“Come tutti sappiamo, la pandemia da COVID-19 ha causato gravi problemi di approvvigionamento a livello globale. Tuttavia, siamo riusciti a far fronte alla situazione grazie alla nostra capacità di reagire rapidamente e di mantenere contatti costanti con i nostri fornitori.”

Il fatturato di Moxa Distry Shop, e-commerce di proprietà di Jampel Srl, ha superato le aspettative nel 2021, ma il 2022 è stato un anno record, con un aumento del 216% delle vendite rispetto all’anno precedente, nonostante i problemi di approvvigionamento causati dal rincaro delle materie prime post-pandemia. Il segreto del successo dell’azienda, specializzata nella vendita di prodotti a marchio Moxa, sta nella comunicazione trasparente, nell’eccellente assistenza pre e post vendita e nell’ottima gestione delle campagne pubblicitarie e della SEO.

Il Vice-presidente di Jampel, Alessandro Di Banella, è molto soddisfatto del successo dell’azienda negli ultimi due anni e ha dichiarato che l’azienda punta ad espandersi nel mercato europeo nel 2023.

“Stiamo lavorando per portare Moxa Distry Shop anche sul mercato europeo”, ha dichiarato Alessandro Di Banella. “Siamo pronti ad affrontare le sfide del mercato globale e a offrire ai nostri clienti un servizio di altissima qualità, basato sulla trasparenza e sulla fiducia. Siamo entusiasti di questa nuova sfida e siamo convinti che riusciremo a raggiungere nuovi traguardi”.

“Siamo estremamente orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto con l’agenzia di sviluppo e web marketing SqueezeMind, e crediamo che il nostro successo derivi dall’essere sempre stati trasparenti con i nostri clienti, offrendo loro un’assistenza tecnica e commerciale di prim’ordine e una gestione pubblicitaria altamente efficace”.

La qualità dei prodotti Moxa, inoltre, è stata un fattore chiave per il successo dell’azienda. I prodotti Moxa sono noti per la loro affidabilità e durata, e la loro disponibilità su Moxa Distry Shop a prezzi competitivi ha attirato molte aziende.

“Moxa è un marchio noto e rispettato nel settore dell’automazione industriale, e siamo orgogliosi di poter offrire i loro prodotti sul nostro sito”, ha detto Di Banella. “Abbiamo lavorato sodo per garantire che i nostri clienti possano acquistare i prodotti Moxa al miglior prezzo garantito sul web in Italia, e credo che questo sia uno dei motivi del nostro successo”.

SqueezeMind, l’agenzia di sviluppo e web marketing che ha realizzato e gestisce Moxa Distry Shop, ha svolto un ruolo cruciale nel successo dell’e-commerce. L’azienda ha gestito le campagne pubblicitarie ed il posizionamento su Google (SEO), contribuendo a generare traffico sul sito e a incrementare le vendite.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con Jampel per creare un sito e-commerce che fosse facile da usare e che offrisse ai clienti un’esperienza d’acquisto senza problemi”, ha detto il CTO di SqueezeMind Salvatore Fresta. “Abbiamo inoltre sviluppato una strategia di SEO altamente efficace e gestito le campagne pubblicitarie su più fronti, il che ha contribuito a portare nuovi clienti sul sito e a incrementare le vendite”.

In conclusione, il successo di Moxa Distry Shop dimostra l’importanza di una comunicazione limpida e trasparente, della gestione attenta delle campagne pubblicitarie e della SEO, e della creazione di un rapporto di fiducia con i propri clienti. Grazie a una strategia di marketing mirata e ad una gestione efficiente dell’e-commerce, l’azienda è riuscita a raggiungere risultati straordinari, superando le difficoltà della pandemia e aprendo le porte al mercato internazionale.

