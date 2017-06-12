Home Intrattenimento Caduta Libera anticipazioni, Francesco Gabbani pronto per lo show

di Redazione 12/06/2017

Grandi anticipazioni per lo show Caduta Libera. La fase finale del programma condotto da Gerry Scotti si prospetta molto più allettante. Dopo il successo ottenuto ieri grazie soprattutto alla dichiarazione d’amore che Jessica Morlacchi ha fatto a Paolo Meneguzzi, il conduttore di casa Mediaset si prepara per una nuova grande puntata… Francesco Gabbani già pronto come super ospite! Caduta Libera sta riscuotendo un in attesissimo successo grazie ad alcuni dei suoi grandi ospiti. Ieri sera su Canale 5 abbiamo avuto modo di poter rivedere alcuni dei grandi artisti che hanno animano te estati dei primi anni del 2000 con le loro canzoni. Francesco Facchinetti contro Luca Dirisio, Paolo Meneguzzi, Francesco Sarcina, Carlotta, Valeria Rossi ecc… Il momento clou dello show è arrivato però con la dichiarazione d’amore che Jessica Morlacchi ha fatto a Paolo Meneguzzi. L’artista ha infatti raccontato di essere stata follemente innamorata del cantante italo svizzero e di aver fatto di tutto per conquistarlo, ma senza risultati. Gerry Scotti è pronto per replicare un altro successo di Caduta Libera con un’altra puntata da urlo. Secondo alcune anticipazioni confermate poco fa, Francesco Gabbani è già pronto per lo show e le sue domande! Francesco Gabbani a Caduta Libera da Gerry Scotti? La risposta è assolutamente si. Il cantante è pronto a mettersi alla prova nel tentativo di non essere risucchiato dal vortice della caduta. Nella puntata di stasera inoltre tra gli ospiti troveremo anche Arisa, il duo Ale e Franz. Chi sarà il concorrente/ospite che riuscirà a battere Francesco Gabbani?

