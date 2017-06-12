Home Scienza e Tecnologia Salvatore Aranzulla Day: dove e quando si terrà l'evento?

di Redazione 12/06/2017

Salvatore Aranzulla Day! È ufficialmente partito il countdown per l’evento più atteso per questo 2017 e diretto a tutti gli amanti del digitale e non solo. Dopo anni di consigli sul suo sito Aranzulla.it il divulgatore informatico è pronto per raccontare il suo successo professionale e fornire validi consigli su come trasformare il sogno in lavoro grazie a internet… Ma dove e quando si terrà l’evento? Salvatore Aranzulla Day... L’evento più atteso dell’anno finalmente è stato confermato dallo stesso divulgatore informatico. Dopo anni di consigli online, con impegno e la costanza Salvatore Aranzulla è riuscito a far diventare il suo sito (Aranzulla.it) uno dei 30 siti più seguiti d’Italia. Ma in cosa consiste il Salvatore Aranzulla Day? L’evento consiste in un incontro con il divulgatore informatico che racconterà i segreti del suo successo e le strategie che gli hanno permesso di sviluppare il suo progetto sotto un punto di vista tecnologico e appunto imprenditoriale. Il Salvatore Aranzulla Day infatti è diretto a tutti coloro che voglio avviare un progetto editoriale su internet e farlo diventare un vero e proprio lavoro. Il divulgatore informatico infatti spiegherà quali sono le tecniche e strategie di mercato per aumentare le visite e dunque i guadagni, attraverso anche l’ottimizzazione del Seo. L’evento Salvatore Aranzulla Day è il programma per il prossimo 10 novembre 2017 nel cuore di Milano. Per ulteriori informazioni però sarà necessario attendere altre due settimane quando sarà disponibile acquistare i biglietti. Nel caso in cui volesse prenotare il biglietto e non correre rischi, sarà sufficiente collegarsi nel sito ufficiale Aranzulla.it e registrarvi con il vostro indirizzo mail e il gioco è fatto.

