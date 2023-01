Calciomercato, Makengo saluta l’Udinese: accordo con il Lorient per 10 milioni

L’Udinese e la Serie A salutano un calciatore che, negli ultimi anni, era stato particolarmente rappresentativo, soprattutto in quanto a stile di gioco, costanza nei voti ottenuti e capacità di sfruttare le occasioni che gli sono state concesse dai vari allenatori. Si parla di Jean-Victor Makengo che, nell’ambito del calciomercato invernale del 2023, saluta definitivamente l’Udinese per approdare al Lorient. La squadra francese, infatti, ha definitivamente acquisito il cartellino del centrocampista dell’Udinese, per una cifra di 10 milioni di euro +3 di bonus. Per l’Udinese, che ha iniziato una vera e propria fase di rifondazione della sua formazione con l’arrivo di Andrea Sottil, si tratta di un ennesimo cambiamento nell’organico.

Le mosse di calciomercato dell’Udinese

Nelle ultime ore, l’Udinese è una delle squadre più attive nell’ambito del calciomercato invernale di Serie A. La squadra bianconera, infatti, per rimpiazzare Gerard Deulofeu, che è infortunato probabilmente fino a fine stagione in virtù di alcuni guai al ginocchio, ha ingaggiato il francese Thauvin, che rappresenta un profilo sicuramente molto interessante per la Serie A e per la formazione friulana.

Adesso, c’è un nuovo cambio tra le fila della formazione bianconera, con Jean-Victor Maneggio che abbandonerà l’Udinese per approdare al Lorient. La formazione francese, infatti, ha offerto all’Udinese ben 10 milioni di euro per il cartellino del centrocampista, aggiungendo anche 3 milioni di bonus facilmente conseguibili. Makengo non era una delle colonne portanti del centrocampo dell’Udinese, soprattutto da quando la squadra ha iniziato ad essere allenata, con buoni risultati, dal mister Sottil. Tuttavia, nel corso degli anni, ha sempre dimostrato una prontezza nel rendersi utile e disponibile in determinate situazioni, garantendo sempre ottime prestazioni e un rendimento costante. Per lui, nell’ambito della stagione attuale, c’era stato un solo assist.