Calciomercato Napoli: è fatta per Bereszynski, in corso le visite mediche

È fatta per Bartosz Bereszynski al Napoli, che mette a segno il primo colpo del calciomercato invernale. Il terzino polacco, fino a questo momento in forza alla Sampdoria, si trasferirà nella formazione partenopea, in una maxi operazione che coinvolge diversi giovani del Napoli e, soprattutto, comporta un ulteriore ricambio in squadra per la Sampdoria, che ha già lasciato andare Caputo acquisendo Lammers dall’Empoli. In corso sono le visite mediche per il terzino polacco. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del nuovo acquisto da parte del Napoli.

Bartosz Bereszynski al Napoli: tutte le cifre dell’accordo

Il terzino destro polacco Bartosz Bereszynski è un nuovo calciatore del Napoli. Chiaramente, si tratterà di una riserva per la formazione napoletana, che può contare su Di Lorenzo sulla fascia destra; il maxi scambio che ha portato Bartosz Bereszynski ad approdare al Napoli coinvolge anche il portiere Contini e il giovane Zanoli, che si era messo in mostra in occasione della fine della stagione 2022 al Napoli.

I due, soprattutto il secondo, potranno trovare maggiore continuità con la formazione blucerchiata, allenata da Dejan Stankovic; per Bartosz Bereszynski si tratta della prima grande occasione in carriera dopo 186 presenze con la maglia della Sampdoria. In corso ci sono le visite mediche per il terzino polacco che si trasferisce al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 1.8 milioni di euro.