Cambio euro dollaro: come si calcola il valore di un dollaro in euro? Previsioni marzo 2017

Il cambio euro dollaro è in continua variazione, per questo dobbiamo essere sempre aggiornati. Il mese di marzo si è aperto con il rialzo della moneta americana. Analizzando l’andamento dei mercati possiamo conoscere quanto vale un dollaro americano in euro. La sigla utilizzata per identificare questa operazione è EURUSD, al momento quindi 1 dollaro vale 95 cent di euro, mentre 1 euro vale 1,05 dollari americani. Chi viaggia molto spesso per lavoro o chi acquista sugli e-commerce esteri apprezzerà molto il nostro approfondimento sulla valuta e sul cambio euro dollaro. Per comodità riportiamo di seguito gli importi di alcune cifre:

Cifra in euro (€) - Valore in dollari ($)

1 euro - 1,05 dollari

10 euro - 10,51 dollari

50 euro - 52,58

100 euro - 105,16

250 euro - 262,90

500 euro - 525,81

1.000 euro - 1051,63

10.000 euro - 10516,30

100.000 euro - 105.163

Cifra in dollari ($) Valore in in euro (€)

1 dollaro - 0,95 euro

10 dollari - 9,50 euro

50 dollari - 47,54 euro

100 dollari - 95,09 euro

250 dollari - 237,72 euro

500 dollari - 475,45 euro

1.000 dollari - 950,90 euro

10.000 dollari - 9.509,04 euro

100.000 dollari - 95.090,47 euro

L’attenzione è concentrata sulla riunione della BCE fissata per domani 9 marzo 2017 alle 13,30. L’aumento improvviso del dollaro sull’euro ha spinto gli analisti ad avere alcuni dubbi sul ribasso della moneta americana ma si attendono i report sul mercato del lavoro degli Stati Uniti. Nonostante l’inflazione non sia diminuita non sono previsti cambiamenti per la politica monetaria per non correre rischi prima delle presidenziali Francesi. I prossimi dati interessanti per il cambio euro dollaro saranno disponibili verso la fine della settimana con i Non farm payrolls, si parla di un incremento di 190mila unità ma le banche sono decisamente più ottimiste.

Come sfruttare il cambio euro dollaro per investire nel mercato valutario Forex

L’acronimo del mercato valutario è Forex, un termine in cui ci si imbatte spesso navigando sul web. Sfruttando il cambio euro dollaro per il trading online si possono fare degli investimenti nel mercato Forex. Nello specifico chi fa trading sul Forex si occupa delle previsioni e non dell’acquisto della valuta straniera (con successiva vendita per trarre guadagno). C’è anche chi opera sulle azioni, di recente la notizia dell’IPO di Snapchat è stata accolta con grande entusiasmo dai mercati. Per fare un esempio concreto di come funziona il Forex, dovete scegliere due valute, per esempio dollaro ed euro prevedendo la quotazione, se salirà o scenderà. Se la previsione è azzeccata si può guadagnare anche il 90% dell’investimento.