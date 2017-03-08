Un passo dal cielo 4 Anticipazioni trama nuova puntata: Eva contro Cristina, chi la spunterà?
di Redazione
08/03/2017
Un passo dal cielo 4 pronto a precipitare nel caos più totale? Nelle precedenti edizioni Terence Hill, nei panni Pietro, ci aveva abituato ad episodi avvincenti caratterizzati da particolari indagini... La quarta stagione della serie però ha superato di gran lunga le aspettative dei fan, dov'è finita la quiete di San Candito? Le anticipazioni riguardanti la trama della nuova puntata però vedono Eva contro Cristina, secondo voi chi la spunterà tra le due?
Un passo dal cielo 4 rumors, Emma lontana da Francesco, Cristina alla conquista di Vincenzo?Un passo dal cielo 4 non è più la fiction serena che ricordavamo... Proprio quando sembrava che il lieto fine stava per avvicinarsi, dato anche il ritorno di Livia da Francesco, ecco che tutto viene nuovamente stravolto. Francesco Neri sembra aver consolidato il rapporto con la moglie Livia pronta a intraprendere un percorso per la ricostruzione del loro rapporto. Questa cosa però non è stata ben accolta da Emma che sta cercando di evitare il capo della forestale il più possibile. La domanda che sorge spontanea è: siamo sicuri che il destino di Francesco sia così scontato come stiamo vedendo dopo tutte le forti emozioni condivise con Emma? Nel bel mezzo di tutto questo patatrac però è tornata anche Eva da Los Angeles, per la gioia di Vincenzo e non di Cristina. I rumors non a caso parlano già di guerra tra la modella spagnola e la sorella di Huber!
Un passo dal cielo 4 puntata del 14 marzo 2017: Eva contro Cristina, verso chi si schiererà Vincenzo?Le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio puntano i riflettori ancora una volta su Anna Hofer, dato che in casa sua è stato commesso un omicidio e lei, probabilmente, sarà la prima indiziata... Nel frattempo però troveremo anche Eva contro Cristina. La sorella di Huber infatti non ha gradito il ritorno di Eva perché avrebbe interrotto il nascere di qualcosa con Vincenzo. Il tutto non sarebbe sfuggito ad Eva che nella puntata del 14 marzo 2017 riprenderà in mano le retini del B&B, trovandosi a fronteggiare i tentativi di sabotaggio di Cristina. Secondo voi chi tra le due donne la spunterà? Ma soprattutto Vincenzo verso chi si schiererà?
