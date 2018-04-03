Home Salute Cannabis legale per uso terapeutico? Ecco la verità

di Redazione 03/04/2018

La cannabis legale per uso terapeutico negli ultimi anni ha creato un vero e proprio dibattito tra chi è favorevole e chi no... Ecco per voi oggi una una verità insospettabile. La cannabis per uso terapeutico è legale? La nostra nazione nell'ultimo decennio è stata in ritardo su diversi fattori, uno di questi riguarda proprio la cannabis per uso terapeutico ormai ufficialmente legale. Da qualche tempo a questa parte infatti è stata legalizzata la vendita di cannabis senza THC, perfetto appunto per un uso terapeutico non comporterebbe quindi una dipendenza. Sembrerebbe però che l'uso terapeutico della cannabis stia sfuggendo di mano. Secondo una news riportata anche dal magazine Wired.it, negli ultimi mesi sono scesi notevolmente il numero di ricette mediche, tanto che negli USA si proclama già l'emergenza sanitaria pubblica. Dove si compra la cannabis legale? Sembrerebbe infatti che l'uso legale della cannabis, come appena accennato, abbia messo un po' i medici alle strette. Gli Stati Uniti, ad esempio, dal 2000 vivono la crisi degli oppioidi, ovvero un rapido aumento del uso inappropriato di queste sostanze definire comunque stupefacenti con una conseguente impennata di overdose. Determinante in questa vicenda mi sarebbe anche l'acquisto libero della marijuana... Ma dove si compra la cannabis legale? Per questa infatti è sufficiente rivolgersi a negozi legalmente riconosciuti, oppure provare ad acquistarla dei vari shop online dedicati appunto alla cannabis. Addio cure mediche a favore della marijuana? I recenti fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti i professionisti della salute i quali avrebbero visto notevolmente diminuire la consultazione medica. Sarebbero sempre di le persone che preferirebbero dire addio alle cure mediche a favore di metodi alternativi, come ad esempio le cure a base di cannabis. La canna per uso terapeutico ha sempre avuto il fine di diminuire notevolmente il cosiddetto "uso inappropriato"... A quanto però non sarebbero state conteggiate nel dettaglio quelli che sarebbero potute essere le conseguenze, l'uso legale della marijuana potrebbe quindi comportare una degenerazione è una dipendenza non indifferente?

