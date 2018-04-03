Fabrizio Corona compleanno speciale, una super festa per i 44 anni
di Redazione
03/04/2018
Intervistata da Mattino Cinque, Silvia Provvedi ha aggiornato tutti sulle condizioni di salute di Fabrizio Corona. La fidanzata dell'ex re del gossip ha parlato anche della festa di compleanno per i 44 anni e ha svelato di aver rifiutato la proposta di matrimonio.
Corona sta male perché non lavora
Fabrizio Corona vive malissimo i primi mesi da uomo libero, lo ha raccontato Silvia Provvedi al settimo cielo perché il suo uomo è ritornato a casa, ma nelle sue parole c'è un velo di tristezza. Dopo 16 mesi nel carcere di San Vittore, Corona è stato rilasciato e affidato ad una comunità, ma per lui è difficile riprendere in mano la vita e i progetti che aveva lasciato a metà perché deve rispettare le prescrizioni dei giudici. Vi abbiamo raccontato del malore di Fabrizio Corona che soffre di attacchi di panico e della paura della sua fidanzata che non lo lascia mai da solo. Nonostante tutto, il 29 marzo Corona ha organizzato una festa di compleanno nella sua casa milanese a cui hanno partecipato gli amici più cari e il figlio Carlos Maria. Imponente la torta realizzata per lui con le sue iniziali dorate, l'augurio migliore per lui è che possa tornare al più presto ai momenti d'oro.
Il mistero delle nozze tra Corona e la Provvedi
Qualche giorno fa vi abbiamo anche parlato delle nozze tra Fabrizio e Silvia che, stando ai rumors, si sarebbero celebrate in autunno. I paparazzi però non erano ben informati, perché la Provvedi ha smentito tutto. A Mattino Cinque ha confessato che la proposta di matrimonio c'è stata ma ha risposto: «Momentaneamente no». Nessuna crisi tra i due, è che per Silvia “il matrimonio è una cosa importante” e “lo sta facendo aspettare”.
