Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Caos sistema sanitario: liste di attesa infinite e ticket più caro

Redazione Avatar

di Redazione

19/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Avete prenotato una visita e dovete aspettare 30 giorni? Siete fortunati perché i tempi medi delle liste di attesa del servizio sanitario nazionale sono di 65 giorni, contro i 7 del settore privato e 6 di intramoenia.

Quanto si aspetta per una visita?

L'Osservatorio sui tempi di attesta e sui costi delle prestazioni sanitarie ha eseguito una ricerca commissionata da Funzione Pubblica Cgil che è stata condotta dal centro C.R.E.A. Sanità. Dall'indagine che ha confrontato i tempi di attesa e i costi delle visite o degli esami nella sanità pubblica in Veneto, Lazio, Campania e Lombardia, è emerso in media un cittadino aspetta 65 giorni. Un cittadino che deve sottoporsi ad una Rx articolare deve aspettare circa 23 giorni, mentre i tempi per la colonscopia possono diventare anche 97 in alcuni casi. Le stesse prenotazioni registrano diversi tempi di attesa per il privato convenzionato con un abbattimento del costo del ticket.

Tempi di attesa ridotti per il privato

Il privato e il privato convenzionato con il sistema sanitario riducono i tempi di attesa e garantiscono un servizio efficiente. I costi sono ancora consistenti anche se come evidenza lo studio di Funzione Pubblica, in molti casi non c'è molta differenza. Un aspetto interessante riguarda i costi del privato che talvolta sono addirittura inferiori all'intramoenia. Facciamo un esempio: una visita oculistica privata costa 97 euro circa, mentre per l'intramoenia il costo è di 98 euro circa.

Perché la sanità privata è competitiva?

La sanità privata punta sul rapporto qualità-prezzo, quindi cerca di fare riferimento alla sanità pubblica per stilare il listino delle tariffe per le prestazioni. I prezzi sono di poco superiori a quelli del ticket con la differenza che il tempo di attesa è di circa una settimana. La tempestività di accesso garantita dal sistema sanitario nazionale spesso non è una condizione sufficiente per abbreviare i tempi, le prestazioni urgenti talvolta hanno tempi di attesa più lunghi delle prestazioni normali.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Papa Francesco ammonisce gli uomini che vanno a prostitute

Articolo Successivo

Anna Tatangelo attacco social, i figli di Gigi D'Alessio: "I veri diavoli sono..."

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025