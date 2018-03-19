Home Intrattenimento Anna Tatangelo attacco social, i figli di Gigi D'Alessio: "I veri diavoli sono..."

Anna Tatangelo in queste ultime ore si trova costretta a gestire un nuovo attacco social. I figli di Gigi D'Alessio tornando a parlare della loro separazione: "I veri diavoli sono..." Anna Tatangelo a Vanity Fair: "Gigi è l'uomo che sposerei" In questi ultimi mesi se stesso discorso della separazione tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, In un primo momento sembrava che si trattasse solo di gossip successivamente invece due hanno confermato la fine della loro storia d'amore chiedendo alla stampa di rispettare la propria privacy. In questo frangente però i settimanali di gossip che aveva paparazzato la coppia in occasione del compleanno di Gigi D'Alessio, In un primo momento sono stati avvistati a cena in un hotel mentre L'indomani a pranzo fuori con la famiglia e il figlio Andrea. Qualche giorno fa invece Anna Tatangelo a Vanity Fair invece ha ufficializzato la fine della relazione con l'artista napoletano ammettendo: "Gigi è l'uomo che sposerei". Chissà se la cantante la pensa così anche dopo l'attacco social della figlia del suo ex compagno... La figlia di Gigi D'Alessio contro Anna Tatangelo A interrompere il silenzio circa la separazione tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo è stata una figlia dell'artista napoletano, Ilaria D'Alessio. La ragazza è in un lungo post su Instagram, successivamente rimosso perché definito inappropriato dal social dopo una segnalazione anonima, aveva spiegato che i rapporti con la compagna del padre non erano mai stati idilliaci. Aveva spiegato che i rapporti con la compagna del padre non erano mai stati idilliaci negli anni di storia d'amore con il padre Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo non avrebbe mai cercato di instaurare un rapporto con lei e Claudio, ma qual è la verità? Claudio D'Alessio Instagram: "i veri diavoli..." A intervenire sulla separazione di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, in queste ultime ore è stato il figlio maggiore del cantante. Claudio D'Alessio Instagram, come già fatto la sorella, ha voluto rendere pubblica la sua opinione: "Molte volte la rabbia fa dire cose alle persone che non pensano realmente, o quantomeno fa sì che accento in notevolmente il proprio pensiero, ho questo mi riferisco a mia sorella e ad Anna. A mio avviso la articolo di Vanity Fair non è stato dei migliori, si evince chiaramente che quello è stato uno sfogo d'amore tipico di una donna di sentire nei riguardi del suo uomo... Allo stesso tempo mi dispiace che mia sorella abbia reagito in un modo così impulsivo e poco educato, riversando in un solo colpo tutto quello che portava dentro da anni, giusto o sbagliato che sia. I veri diavoli in questa storia sono i media i quali hanno accolto pienamente il suo appello trasformando questa storia nell'ennesima soap opera italiana".

