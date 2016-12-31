Home Attualità Capodanno, cenone a casa per il 78% degli italiani

di Redazione 31/12/2016

Oltre tre italiani su quattro, il 78%, trascorrerà a casa il Capodanno, mentre tra la restante parte che ha deciso di cenare fuori, il 15% sceglie un ristorante e il 3% un agriturismo. Cresce rispetto allo scorso anno il numero di italiani che si metteranno in viaggio, il 4%, che rappresenta un incremento del 10% rispetto al 2015. Nelle città e nei Paesi sono molte le iniziative che si mettono in campo, dai concerti ai fuochi d’artificio, insomma molte occasioni per trascorrere le ultime ore del 2016 e le prime del 2017 in allegria, ballando, cantando e brindando. Per il cenone si calcola che la spesa media sarà intorno agli 80 Euro, con molti piatti tipici delle tradizioni delle diverse Regioni ma il boom di consumo di spumanti italiani si conferma più che negli altri anni. Se non si brinda al nuovo anno, a cosa altrimenti, ma attenzione a non mettervi alla guida dopo aver bevuto: le forze dell’ordine sono all’erta e sulle strade, giustamente, ci saranno molti controlli; non è il caso di iniziare male l’anno con pesanti sanzioni. Infine, un pensiero particolare alle persone sole o ammalate che non potranno festeggiare più di tanto il nuovo anno. Uno speciale augurio a tutte queste.

