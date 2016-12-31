Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Capodanno, cenone a casa per il 78% degli italiani

Redazione Avatar

di Redazione

31/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Oltre tre italiani su quattro, il 78%, trascorrerà a casa il Capodanno, mentre tra la restante parte che ha deciso di cenare fuori, il 15% sceglie un ristorante e il 3% un agriturismo. Cresce rispetto allo scorso anno il numero di italiani che si metteranno in viaggio, il 4%, che rappresenta un incremento del 10% rispetto al 2015. Nelle città e nei Paesi sono molte le iniziative che si mettono in campo, dai concerti ai fuochi d’artificio, insomma molte occasioni per trascorrere le ultime ore del 2016 e le prime del 2017 in allegria, ballando, cantando e brindando. Per il cenone si calcola che la spesa media sarà intorno agli 80 Euro, con molti piatti tipici delle tradizioni delle diverse Regioni ma il boom di consumo di spumanti italiani si conferma più che negli altri anni. Se non si brinda al nuovo anno, a cosa altrimenti, ma attenzione a non mettervi alla guida dopo aver bevuto: le forze dell’ordine sono all’erta e sulle strade, giustamente, ci saranno molti controlli; non è il caso di iniziare male l’anno con pesanti sanzioni. Infine, un pensiero particolare alle persone sole o ammalate che non potranno festeggiare più di tanto il nuovo anno. Uno speciale augurio a tutte queste.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Le gomme da neve possono costare caro specie se non le si hanno

Articolo Successivo

Influenza, allarme in tutta Italia: 260 mila colpiti, ecco i consigli per evitarla

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025