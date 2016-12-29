Influenza, allarme in tutta Italia: 260 mila colpiti, ecco i consigli per evitarla

Con l'arrivo delle feste natalizie aumenta anche il rischio di contrarre l'influenza a tal punto da creare un vero e proprio allarme in tutta Italia. Il motivo è semplice: oltre all'innalzamento delle temperature, questo è il periodo in cui si esce più spesso, si viaggia, si frequentano luoghi più affollati e si sta tutti insieme. Il contagio è allora inevitabile. Secondo i dati forniti dalla rete Influnet, nell'ultima settimana ci sono stati ben 260 mila colpiti dall'influenza in tutta la nostra penisola; lo studio si riferisce al periodo compreso tra il 19 e il 25 dicembre ed ha rilevato un livello di incidenza pari al 7,23 casi ogni mille soggetti assistiti. I più esposti al rischio di influenza, ma anche i più colpiti attualmente, sono i bambini di un'età compresa tra i 0 e i 4 anni proprio perchè dotati di un sistema immunitario più debole (incidenza pari a circa 21,10 casi per mille assistiti). Più bassa l'incidenza tra gli anziani dai 64 anni in su'. [caption id="attachment_259" align="aligncenter" width="300"] Come prevenire ed evitare l'influenza? Ecco qui alcuni consigli utili.[/caption] Ma come prevenire ed evitare l'influenza? Ecco qui alcuni consigli utili che potranno ritornarci utili per trascorrere una capodanno sereno. Innanzitutto sono sconsigliabili gli antibiotici se non vi è alcuna patologia polmonare, mentre sono preferibili gli sciroppi, gli antinfiammatori, o ancora i fermenti lattici in caso di virus intestinali. A tal proposito è però sempre consigliabile consultare il medico di famiglia che meglio potrà consigliarvi circa la cura da effettuare per combattere l'influenza. Contrariamente a quanto si può pensare, è sempre una buona abitudine fare attività fisica in luoghi aperti coprendosi per bene- per esempio una corsa- oppure ancora seguire una giusta alimentazione dove non manchi abbondante frutta e verdura. Per evitare poi il rischio contagio da influenza, è sempre una buona abitudine porre in essere le giuste misure igieniche di base evitando di bere nei bicchieri altrui, per esempio.