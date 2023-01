Capodanno Cinese 2023, Anno del Coniglio: cosa dice l’oroscopo cinese

Secondo il Calendario Cinese, il 2023 è l’Anno del Coniglio: quieto, retrospettivo, riservato e fortunato. Con l’inizio del nuovo anno cinese, ecco cosa dice l’oroscopo.

Capodanno Cinese 2023: l’Anno del Coniglio

Secondo il calendario cinese, il 2023 è l’anno del Coniglio. In Cina ogni anno corrisponde ad un animale dello zodiaco cinese, seguendo un ciclo di 12 anni. Sono stati anni del coniglio i seguenti: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Il Coniglio ( 兔 ), o Lepre, è il quarto animale dello Zodiaco cinese. Secondo la tradizionale astrologia cinese, il Coniglio è quieto, riservato, tranquillo, retrospettivo, elegante e fortunato.

Sulla base delle caratteristiche tradizionalmente associate al Coniglio nell’oroscopo cinese, ci si aspetta che il 2023 sia nel complesso un anno pacifico e sereno.

In Vietnam, il Coniglio viene sostituito dal Gatto: perciò in Vietnam inizia l’anno del Gatto.

L’Oroscopo Cinese: il Coniglio

Secondo l’Oroscopo Cinese, sono nati sotto il segno del Coniglio coloro la cui data di nascita è compresa tra:

29 gennaio, 1903 – 15 febbraio, 1904

14 febbraio, 1915 – 2 febbraio, 1916

2 febbraio, 1927 – 22 gennaio, 1928

19 febbraio, 1939 – 7 febbraio, 1940

6 febbraio, 1951 – 26 gennaio, 1952

25 gennaio, 1963 – 12 febbraio, 1964

11 febbraio, 1975 – 30 gennaio, 1976

29 gennaio, 1987 – 16 febbraio, 1988

16 febbraio, 1999 – 4 febbraio, 2000

3 febbraio, 2011 – 22 gennaio, 2012

L’Oroscopo cinese considera le persone nate nell’Anno del Coniglio particolarmente tagliate per professioni quali diplomatici e politici.

Nella cultura cinese, il Coniglio è considerato un animale aggraziato, istruito, ben educato, talentoso e ambizioso. Perciò, i nati sotto il segno del Coniglio sono virtuosi e riservati. Tra le cose che preferiscono, c’è il ricevere meriti in attività scolastiche o intellettuali.

I Conigli sono considerati degni di ammirazione e fiducia, spesso sono anche finanziariamente fortunati. Sono inoltre riservati e molto sensibili, forse troppo per il mondo che li circonda: tendono a non essere a proprio agio in ambienti competitivi e aggressivi.

I Conigli cercano di costruire intorno a loro un ambiente pacifico e confortevole. Secondo la tradizionale astrologia cinese, sarebbe proprio questa caratteristica a renderli ospitali e attenti al benessere di chi li circonda. Caratterizzati da una natura compassionevole, sono protettivi nei confronti delle persone a cui vogliono bene. Devono però stare attenti a non dare più di quanto sia salutare in una relazione.

Nonostante la timidezza, i Conigli dello Zodiaco cinese tendono ad essere molto popolari e ad avere una larga sfera di amicizie. Per il Coniglio è molto importante la famiglia, che lo aiuta a ristabilire equilibrio e riguadagnare serenità.