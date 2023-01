Capodanno Cinese: origini, date e usanze della Festa di Primavera

Il Capodanno Cinese, o Festa di Primavera, che celebra l’inizio del nuovo anno, è una delle più importanti e sentite festività tradizionali cinesi: origini, date e usanze.

Cos’è il Capodanno Cinese: le origini

Il Capodanno Cinese, anche noto come Festa di Primavera o Capodanno Lunare, è la festa che celebra l’inizio di un nuovo anno nel tradizionale calendario lunisolare cinese.

Il calendario lunisolare include elementi sia dei calendari solari che di quelli lunari. L’uso del calendario lunisolare in Cina è testimoniato fin dai tempi di Marco Polo. Il calendario è stato usato anche da molti altri popoli dell’Asia, ad esempio in Giappone. Il calendario cinese è composto da 12 mesi e anni lunghi 353, 354 o 355 giorni.

Oltra a Cina e Giappone, il capodanno lunare viene celebrato anche in altri paesi dell’Estremo Oriente, come Corea, Mongolia, Singapore, Malaysia, Nepal, Bhutan e Vietnam.

Il Capodanno Cinese celebra l’inizio del nuovo anno in riferimento al calendario lunisolare, in cui i mesi iniziano ad ogni novilunio. Per questo motivo, l’inizio del primo mese dell’anno può variare di circa 29 giorni, affinché coincida con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno.

Nonostante non cada sempre lo stesso giorno, l’inizio del nuovo anno cinese avviene sempre tra il 21 gennaio e il 20 febbraio del calendario gregoriano occidentale.

Stabilito il primo giorno del nuovo anno cinese, le festività durano per quindici giorni, e si concludono con la tradizionale Festa delle lanterne.

Tradizioni del Capodanno Cinese: quali sono le usanze della Festa di Primavera

Le festività del Capodanno Cinese durano due settimane a partire dal primo giorno del nuovo anno. La sera della vigilia, com’è usanza anche in Occidente, è tradizione riunirsi per un grande banchetto. Si consumato piatti tipici della tradizione cinese e si trascorre del tempo in famiglia.

Nei quindici giorni del Capodanno Cinese è usanza fare visita a parenti e amici: in questo periodo si registra infatti un gigantesco aumento dei viaggi nel territorio nazionale, ma anche di voli internazionali da e per la Cina.

Come in Occidente, il colore prevalente degli abiti e delle decorazioni del Capodanno Cinese è il rosso, considerato di buon augurio.