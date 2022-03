Case in legno chiavi in mano: prezzi e vantaggi

Le case in legno chiavi in mano sono strutture in parte prefabbricate che vengono consegnate pronte in tutto per tutto per iniziare a vivere al suo interno senza dover effettuare altri lavori o modifiche.

Una casa in legno prefabbricata consegnata con la formula chiavi in mano permette di ottenere un’abitazione ecosostenibile e meno costosa rispetto a una realizzata in muratura.

Ma quali sono i prezzi e i vantaggi di una casa in legno realizzata seguendo i dettami della bioedilizia? Lo scopriamo insieme!

Case in legno: una soluzione abitativa futuristica ed ecosostenibile

Richiedere una casa in legno “chiavi in mano” prevede una formula abitativa che sicuramente nel futuro prenderà sempre più piede sia per quanto riguarda il concetto di eco-sostenibilità e per l’impiego di materiali tipici della bioedilizia che rendono l’abitazione confortevole e rispettosa dell’ambiente.

Le case in legno hanno alcune caratteristiche principali:

L’uso di materiali rinnovabili e completamente naturali

Prestazioni eccellenti per quanto riguarda l’isolamento termico sia durante il periodo estivo sia invernale

Meno infiltrazioni di umidità e possibilità che si crei la muffa

Fonoassorbenza: permette di avere una casa più silenziosa in quanto il legno ha la capacità di assorbire i suoni

Grazie a queste caratteristiche vantaggiose che permettono di avere una casa confortevole e ecosostenibile, oggi sono sempre di più le aziende, come quelle che si occupano della bioedilizia in Toscana, che offrono soluzioni chiavi in mano.

I principali vantaggi delle case green in legno

Il settore della bioarchitettura permette di realizzare delle case green in legno che possano soddisfare le esigenze di coloro che ci dovranno abitare. Infatti, avere una casa in legno non vuol dire rinunciare a un’abitazione funzionale e che presenti tutti i comfort necessari.

Le case in legno chiavi in mano sono realizzate con interni accoglienti e possono essere migliorate anche con impianti di domotica che permettono di risparmiare energia e di rendere anche più semplice la gestione delle luci e di tutti i componenti elettrici.

Ma quali sono i vantaggi di una casa green in legno? Tra i principali ci sono:

Possibilità di avere una casa passiva realizzata con materiali naturali che sono in grado di migliorare l’isolamento termico generando così un netto risparmio in bolletta.

a tutti gli effetti con una durata perfino superiore a quelle tradizionali create con il laterizio Una casa in legno permette di includere anche sistemi di energia pulita come ad esempio l’installazione di pannelli solari o di pompe di calore geotermiche.

Casa in legno: quanto costa? Perché permette di risparmiare?

Ma quanto costa una casa in legno? Non è possibile determinare il prezzo di una casa green in legno senza conoscere il progetto. Infatti, le case realizzate con questo materiale non sono meno belle o funzionali di una in laterizio.

Non solo, bisogna considerare anche che si può scegliere per abitazioni con una metratura inferiore, oppure optare per case più grandi e anche con elementi lussuosi.

Quindi non si può definire il prezzo di una casa in legno, perché si può acquistare una soluzione chiavi in mano che può costare 70 mila euro ma anche 300 mila. Tutto dipende dalla qualità del progetto, dei materiali, dalla metratura dell’abitazione e da dove viene installata.

Una cosa però è certa, con una casa in legno si ha la possibilità di ottenere un ampio risparmio a livello abitativo soprattutto per quanto riguarda il risparmio energetico.