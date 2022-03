Fedez: il post su Instagram, ecco che cos’ha il rapper

Fedez è stato operato in data 22 marzo all’ospedale San Raffaele di Milano, come era stato confermato da IlGiorno. Il rapper milanese che nei giorni scorsi aveva annunciato di essere malato sui social e, successivamente, che avrebbe dovuto affrontare una giornata importante, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’addome. Al suo fianco sempre presente la moglie Chiara Ferragni. Ma oggi il rapper ha rotto il silenzio sui social, tramite un post in cui ha parlato della sua malattia.

Che cos’ha Fedez? Il post in cui parla della sua malattia

Fedez ha finalmente rotto il silenzio sui social, pronto a parlare del suo problema di salute in un post su Instagram, in cui ha pubblicato delle sue foto in ospedale, compresa quella del post-intervento, mostrando la sua ferita e ha scritto: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.” – continua- “Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).” – dichiara in seguito- “A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’.” – conclude infine con dei ringraziamenti- “Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Fedez”. Siamo in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.