Caso Bergamini, nuova perizia svela la vera causa della morte

Redazione Avatar

di Redazione

30/10/2017

Svolta nel caso di Donato Denis Bergamini: l’ex calciatore dei Cosenza non morì nel 1989 a causa dei traumi legati allo scontro con un camion, quindi non è suicidio. Ecco qual è la vera causa della morte. Finalmente #VeritàPerDenis?

Morte Denis Bergamini: non si è suicidato, #VeritàPerDenis

Donato Denis Bergamini non si è suicidato lanciandosi contro un camion in corsa, bensì è stato soffocato. La cautela è tanta, ma le informazioni sono trapelate in seguito alla perizia chiesta dal procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla. Il caso Bergamini si può dire riaperto a quasi 28 anni esatti dalla morte del calciatore del Cosenza. Familiari e sostenitori del calciatore defunto si sono mobilitati in questi anni anche sui social, lanciando l’hashtag #VeritàPerDenis.

Chi era Denis Bergamini

Denis Bergamini era un ex calciatore del Cosenza. Nato ad Argenta (Ferrara) e morto nel 1989 in un misterioso incidente sulla strada statale 106, sarebbe deceduto per soffocamento e non per i traumi relativi allo scontro. La notizia è trapelata in queste ore ed è stata pubblicata dal Quotidiano del Sud. La famiglia ha sempre chiesto nuove indagini e finalmente il procuratore di Castrovillari ha avviato una nuova inchiesta, chiedendo una apposita perizia medico legale sulla salma, la quale in precedenza era stata riesumata.

Come sarebbe morto Denis Bergamini

Soffocamento, e non traumi in seguito ad essersi lanciato contro un camion: le posizioni di Isabella Internò, la fidanzata dell’epoca, e Raffaele Pisano, l’autista del tir, sono da chiarire e risultano iscritti sul registro degli indagati. Entrambi hall sostenuto davanti a inquirenti e investigatori che il 18 novembre 1989, dopo un litigio, il giovane centrocampista si sarebbe tolto la vita lanciandosi contro un camion sulla statale 106, all’altezza di Roseto Capo Spulico (Cosenza). I familiari e gli amici di Denis non hanno mai creduto a questa versione della storia, così come i magistrati e gli investigatori dell’epoca. Per fortuna, la tecnologia forense ha fatto passi da gigante e con nuove analisi si possono scoprire nuove prove.
