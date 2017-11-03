Home Politica Catania, patto dell'arancino per Berlusconi, Salvini e Giorgia Meloni

di Redazione 03/11/2017

Potrebbe essere determinante per la formazione del nuovo governo l'incontro avvenuto ieri a Catania tra Berlusconi, Salvini e Giorgia Meloni. I tre leader di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli D'Italia hanno concluso il patto dell'arancino, il quale dovrebbe comprendere diverse manovre e strategie per salvaguardare il nuovo governo e soprattutto l'Italia. La Sicilia dunque ancora una volta diventa il perfetto scenario che mostra ciò che avverrà il prossimo anno? Catania, Silvio Berlusconi incanta il pubblico Silvio Berlusconi è riuscito a incantare il pubblico ancora una volta. Il leader di Forza Italia è arrivato ieri a Catania, dove ad aspettarlo c'era una gran folla di giovani e non, segno che il suo carisma sia riuscito a fare segno. La giornata di Berlusconi ieri è stata composta da diversi incontri, prima con circa 200 giovani appartenenti al partito Forza Italia tenutosi all'hotel Villa del Bosco e successivamente il comizio alle ciminiere dove i presenti erano migliaia. Successivamente, una volta concluso il comizio, Berlusconi accompagnato da Salvini e Giorgia Meloni hanno raggiunto la trattoria del Cavaliere attraversalo le strade di San Berillo quartiere storico della città di Catania noto soprattutto per i rapporti difficili che intercorrono nei residenti, spesso scenario di atti delinquenziali. Catania, il patto dell'arancino per Berlusconi, Salvini e Meloni Per l'Italia il 2018 segna l'anno del cambiamento in vista delle prossime elezioni. Mentre si attende la stesura definitiva della legge elettorale i leader politici osservano attentamente quanto sta avvenendo in Sicilia in attesta delle prossime elezioni regionali. Il duello tra Nello Musumeci di #DiventeràBellissima e Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle ormai sembra una cosa scontata, anche se al momento non è bel chiaro chi tra i due potrebbe primeggiare. Nel frattempo però Berlusconi di Forza Italia, Salvini di Lega Nord e Giorgia Meloni di Fratelli di Italia hanno fatto diventare Catania scenario di un accordo politico importante che prende il nome di patto dell'arancino. "È ancora presto per dire che abbiamo chiuso l'accordo sul programma di governo, ha dichiarato Giorgia Meloni a fine incontro Quello che volgiamo costruire è un programma serio e concreto. Non abbiamo di parlato premiership, di nomi, ma di obiettivi da darci che sono quelle di dare all'Italia un governo che faccia gli interessi degli italiani".

