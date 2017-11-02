Home Intrattenimento Paolo Bonolis pronto per un nuovo show con Adriano Celentano

di Redazione 02/11/2017

Paolo Bonolis progetta il suo ritorno in tv in grande stile. Dopo il successo ottenuto con Chi ha incastrato Peter Pan il presentatore sarebbe addirittura pronto a condurre un nuovo show musicale sulla stessa lunghezza d'onda di quello realizzato su Vasco Rossi. Rullo di tamburi perché questa volta il cantante protagonista sarebbe proprio Adriano Celentano. Paolo Bonolis pronto a un nuovo show, ecco i dettagli In queste settimane abbiamo avuto modo di vedere nuovamente Paolo Bonolis in tv con uno show capace di conquistare il cuore di grandi e piccini, ovvero Chi ha incastrato Peter Pan. Il programma di Mediaset che vede come protagonisti appunto i bambini è riuscito a riconquistate quella fetta di pubblico che lo aspettava da anni. Tra i momenti indimenticabili troviamo l'intervista dei più piccoli fatta a Fedez nei giorni di maggiore gossip sulla gravidanza di Chiara Ferragni. I progetti per Paolo Bonolis, patron di casa Mediaset però non finiscono qui... Sembrerebbe che il conduttore abbia già in attivo nuovi progetti nel calderone, tra cui un show dedicato alla musica che veda come protagonista il grande Adriano Celentano. Paolo Bonolis e Andriano Celentano condurranno insieme un nuovo show? L'indiscrezione apparsa sul web qualche ora fa parla appunto di una probabile collaborazione tra Paolo Bonolis e Adriano Celentano. Il cantante e il conduttore secondo alcuni rumors starebbero pianificando un nuovo show che dovrebbe essere affiancato alle tredici puntata del cartone animato Adrian (Scritto da Celentano ndr.). Al momento però non sono state rese disponibili altre notizie riguardante appunto lo show. Qualora la collaborazione tra Adriano Celentano e Paolo Bonolis venisse concretizzata dovremmo comunque aspettare il 2018 per vedere il programma, probabilmente su Canale 5. Nel frattempo però sembrerebbe che i progetti di Paolo Bonolis non siano finiti qui, non è ancora ben chiaro se questo sia pronto a tornare alla conduzione di Avanti un altro o semplicemente dedicarsi ai programmi in prima serata.

