Caterina Balivo Instagam Detto Fatto, la conduttrice mamma bis l'annuncio
di Redazione
13/03/2017
Caterina Balivo mamma bis? Dopo tanti gossip ecco la verità! La conduttrice per comunicare la felice notizia ai suoi fan, come sempre, ha scelto il mezzo più immediato ovvero i suoi profili social. L'annuncio della conduttrice di Detto Fatto è arrivato poche ore fa su Instagram, Facebook e Twitter.
Caterina Balivo Detto Fatto Gossip, La conduttrice mamma per la seconda volta?Caterina Balivo poco prima che cominciasse la nuova edizione di Detto Fatto, nel corso di un'intervista, aveva raccontato il dramma di una gravidanza persa durante i primi mesi. La conduttrice, già mamma del piccolo Guido Alberto, noto anche come GA dai fan del programma di Rai 2, ha anche spiegato di esser rimasta parecchio traumatizzata dalla perdita della gravidanza al punto di evitare di provarci ancora. Ma quanto pare il destino per la Caterina Balivo aveva piani differenti. La conduttrice di Detto Fatto, infatti, nel 2017 diventerà mamma per la seconda volta! Dopo i vari gossip riguardanti un pancino sospetto, ecco che finalmente arriva la conferma. Caterina Balivo è incinta per la seconda volta!
Caterina Balivo Instagram, la foto con il pancino: Sono strafelice...L'annuncio riguardante la nuova gravidanza di Caterina Balivo è arrivato attraverso i social network poco prima dell'inizio della puntata quotidiana di Detto Fatto. Una semplice foto postata su Instagram e gli altri canali social, che mostra la conduttrice con un vestito rosa cipria che ha messo in risalto le sue forme materne: "Sono strafelice... Roberto, Costanza e Guido Alberto avranno un fratellino o una sorellina".
