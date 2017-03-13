Caricamento...

Festa del papà ricetta originale zeppole di San Giuseppe: dolce idea regalo homemade

13/03/2017

La festa del papà si avvicina, sabato 19 marzo 2017 è San Giuseppe e avete davvero pochissimi giorni per preparare una dolce idea regalo homemade. La ricetta originale delle zeppole è di origine campana ma in tutte le pasticcerie italiane in queste ore si sfornano i succulenti dessert. Le zeppole possono essere al forno e fritte, noi preferiamo la prima versione dal gusto delicato, entrambe però sono farcite con la crema pasticcera e un’amarena impreziosisce il tutto. Per festeggiare la festa del papà regalate le zeppole di San Giuseppe e mangiatele insieme alla vostra famiglia!

La ricetta originale delle zeppole di San Giuseppe si tramanda di generazione in generazione, con gli ingredienti che elenchiamo di seguito potete ottenere 4 dolcetti, tutto dipende dalle dimensioni che darete alle ciambelle di pasta choux. Prendete nota dell’occorrente per le zeppole: 4 uova, 150 grammi di farina, 45 grammi di burro, 250 ml di acqua, 1 pizzico di sale fino. Per la crema pasticcera: 200 grammi di latte intero, 70 grammi di zucchero, 20 grammi di maizena, 50 grammi di panna fresca liquida, 2 tuorli, ½ baccello di vaniglia.

Zeppole di San Giuseppe: trucchi e consigli per il dolce protagonista della festa del papà

Per la preparazione delle zeppole di San Giuseppe iniziate dalla pasta choux. Il procedimento è piuttosto lungo quindi vi consigliamo di iniziare il giorno prima della festa del papà, così le zeppole saranno ancora più buone! Prendete un tegame e mettete l’acqua e il burro tagliato a pezzetti, fate fondere a fiamma bassa e quando raggiunge il bollore, aggiungete la farina. Mescolate rapidamente con un mestolo di legno e cuocete sino a quando l’impasto non si stacca dalle pareti. A questo punto potete dedicarvi alla crema pasticcera perché l’impasto per le zeppole di San Giuseppe deve raffreddarsi. Prendete un pentolino e versate il latte, la panna, i semi di vaniglia e il baccello, portate tutto a bollore, nel frattempo sbattete i tuorli con la frusta e aggiungete la maizena. Togliete il latte dal fuoco, amalgamate il composto di uova, e rimettete sul fuoco sino a quando la crema pasticcera non si sarà completamente addensata.

Tornate ad occuparvi delle zeppole sbattendo le uova in una ciotola, poi versatele nel composto di burro e farina e mescolate per farle assorbire, poi aggiungete un pizzico di sale. La pasta choux è pronta per essere trasferita in sac-à-poche con bocchetta stellata. Foderate la leccarda con carta forno, spremete la sacca e realizzate le zeppole di San Giuseppe. Cuocete in forno già caldo a 200°C per 25 minuti nel ripiano più basso del forno. Non sfornate subito per evitare che si sgonfino. Farcite con crema pasticcera all’interno e poi in superficie e decorare con amarene e zucchero a velo. Buona festa del papà e auguri a tutti quelli che si chiamano Giuseppe!

