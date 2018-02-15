Home Intrattenimento C'è posta per te anticipazioni puntata, Ermal Meta e Fabrizio Moro tra gli ospiti?

di Redazione 15/02/2018

La nuova puntata di C'è posta per te si presenta cariche di anticipazioni. Sabato 17 febbraio Infatti avremo modo di vedere negli studi di Maria De Filippi il duo Ermal Meta e Fabrizio Moro reduci all'ultimo Festival di Sanremo. Anticipazioni C'è posta per te Sabato 17 febbraio avremo modo di vedere una nuova puntata di C'è posta per te condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni che ruotano attorno al programma, questo fine settimana avremo modo di conoscere non solo le interessanti storie che coinvolgono le persone comuni... Ma bensì avere l'opportunità di vedere alcuni ospiti insoliti per la trasmissione. Non parliamo di personaggi noti del mondo dello spettacolo internazionale, ma di alcuni dei volti più amati dagli italiani negli ultimi anni. Marco Bocci e Laura Chiatti ospiti di Maria De Filippi La nuova puntata di C'è posta per te li vede il ritorno di Marco Bocci nella trasmissione di Maria De Filippi. L'attore, che negli ultimi tempi si è messo in gioco con la fiction dedicata a Mario Francese, per la gioia dei fan ha fatto ritorno in uno dei programmi che più volte l'ha visto come protagonista. La partecipazione di Marco Bocci e Laura Chiatti inoltre spegne tutta una serie di rumors che girano attorno al loro matrimonio, tutti riguardante in imminente separazione. Ermal meta e Fabrizio Moro a C'è posta per te Ecco che arriva finalmente la prima apparizione in televisione dopo la settimana sanremese di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il duo di cantanti come abbiamo avuto modo di notare l'anno scorso in occasione di Amici 16, sta particolarmente a cuore a Maria De Filippi... Infatti non a caso i due artisti hanno accettato immediatamente l'invito a C'è posta per te. I fan dei tuoi cantanti però sono curiosi di vedere in cosa Saranno impegnati ma non solo. Insomma sempre di più le persone che sono curiosi di scoprire Qual è la vera opinione di Maria De Filippi sul caso di plagio per la canzone Non mi avete fatto niente.

