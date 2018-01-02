Home Intrattenimento Cecilia e Ignazio, proposta di matrimonio con anello a Capodanno?

Cecilia e Ignazio, proposta di matrimonio con anello a Capodanno?

di Redazione 02/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Cecilia e Ignazio continuano ad animare il mondo del gossip italiano. Sembrerebbe però che la tanto attesa proposta di matrimonio con tanto di anello sia finalmente arrivata, proprio la notte di Capodanno. A svelarlo è stato un piccolo dettaglio apparso sui social Cecilia Rodriguez sempre più innamorata dopo il Grande Fratello Vip Cecilia Rodriguez in queste ultime settimane ha spesso raccontato ai giornali com'è cambiata la sua vita dopo il Grande Fratello Vip e di quanto sia realmente innamorata di Ignazio Moser. In un certo qual modo la sorella di Belen sembra esser tornata alla vita grazie al reality, come se la storia con Francesco Monte ormai l'avesse del tutto spenta. Secondo il mondo del gossip però sembra che il reale motivo per cui sia finita la storia con l'ex tronista sia dettato dal fatto che Francesco Monte abbia rimandato troppo a lungo il matrimonio, sarà vero? Francesco Monte pronto per l'Isola dei Famosi? Nell'arco di queste settimane si è più volte parlato della possibile partecipazione di Francesco Monte a l'Isola dei Famosi. A quanto pare il ragazzo sembra essere pronto per concedersi un nuovo inizio, lontano magari dall'attenzione mediatica in cui l'ha coinvolto Cecilia Rodriguez. Secondo alcuni rumors però Ignazio Moser potrebbe aver già chiesto la mano dell'argentina, decidendo di ufficializzare la cosa solo poco prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi 2018, sarà effettivamente così? Ignazio Moser chiede la mano di Cecilia Rodriguez? Come abbiamo accennato all'inizio del nostro articolo, sembrerebbe che Ignazio Moser abbia fatto la tanto fantomatica proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez proprio nei giorni dedicati ai festeggiamenti del Capodanno. La conferma di quanto detto sarebbe arrivata dall'anello, ovvero l'anello che da qualche giorno Cecilia Rodriguez indossa sulla mano sinistra il quale è anche diventato il protagonista indiscusso dei suoi scatti su Instagram. Anche questo sarà frutto di una strategia mediatica oppure si tratta di vero e puro amore?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp