Lotteria Italia 2018 estrazione biglietti vincenti, data e orario La Prova del Cuoco

di Redazione 02/01/2018

Come funziona la Lotteria Italia 2018 abbinata al programma televisivo di Antonella Clerici. Lotteria Italia 2018 estrazione biglietti Come ogni anno l’attenzione mediatica e non soltanto è tutta rivolta al 6 gennaio 2018, data che oltre che per l’Epifania è ormai ricordata anche per il giorno dell’estrazione finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018. Ci sono vari premi in palio, la data e l’orario della speciale puntata de La Prova del Cuoco. Particolare attenzione sarà dedicata inoltre alla questione relativa agli operatori telefonici aderenti e ai costi per partecipare alle estrazioni effettuate quotidianamente durante la trasmissione abbinata alla lotteria. Come funziona la Lotteria Italia 2018 La Lotteria Italia anche quest’anno è abbinata alla nota trasmissione televisiva condotta da Antonella Clerici, trasmessa su Rai1. Appassionati del gioco d’azzardo e giocatori occasionali dovranno per tale ragione rimanere sintonizzati su tale emittente. L’appuntamento è per la sera del 6 gennaio 2018, sera in cui verranno assegnati i cosiddetti premi di prima categoria, ovverosia quelli più ricchi. La comunicazione dei vincitori sarà trasmessa in diretta nazionale durante la trasmissione tv Soliti Ignoti – Il ritorno, anch’essa abbinata al gioco. I possessori dei biglietti della Lotteria Italia 2018 costano 5 Euro e risultano essere in vendita già dal 12 settembre 2017 e non avranno una sola possibilità di vittoria. I possessori, oltre a partecipare all’estrazione finale, potranno difatti vedersi assegnare alcuni tipi di premi durante la trasmissione abbinata a La Prova del Cuoco. Se ciò non bastasse, i biglietti della Lotteria Italia 2018 saranno validi inoltre per vincere dei premi istantanei mediante il tagliando allegato al biglietto, quello con su scritto In viaggio per l’Italia. Premi quotidiani Lotteria Italia 2018 Tralasciando per ora i maxi premi, ecco una veloce carrellata dei premi quotidiani in palio. I possessori dei biglietti potranno sperare grazie all’istituzione di alcuni premi quotidiani che possono essere assegnati nel corso della trasmissione abbinata alla Lotteria Italia, come il premio istantaneo In viaggio per l’Italia. Tramite il tagliando vincente, chi lo possiede potrebbe vincere immediatamente la bellezza di 50 mila Euro. Per partecipare alle varie estrazioni bisogna per prima cosa scoprire il codice numerico composto da 10 cifre e presente sulla parte frontale del biglietto, precisamente nel tagliandino con su scritto “Gioca con La prova del cuoco”, appena sotto alla scritta Gratta Qui. Fatto questo, bisognerà chiamare il numero 894444, digitando il proprio codice. In alternativa, c’è la possibilità di inviare un SMS al numero 4770470. Tali estrazioni saranno effettuate varie volte alla settimana. Nello specifico durante la puntata della trasmissione TV in onda di venerdì gli estratti saranno richiamati e vinceranno la bellezza di cifre che partono dai 10 mila Euro. Qualora il codice venisse invece estratto per tutte le altre puntata dello show, ossia in onda dal lunedì al giovedì, l’entità della vittoria sarà inferiore: i premi a costoro riservato saranno a partire da 5 mila Euro. Se ciò non bastasse, esiste la seconda fase. In altre parole, ogni puntata riserverà la possibilità di rinvenire il simbolo “Lotteria Italia 2017”. In tale occasione, i vincitori dei premi quotidiani assegnati, saranno in diritto di passare alla seconda fase del gioco, ovvero vedersi raddoppiare la vincita già ottenuta in precedenza. Operatori telefonici aderenti Lotteria Italia 2018 Quali sono gli operatori telefonici aderenti alla Lotteria Italia 2018? Chi all’invio di un SMS preferisse chiamare al numero 894.444 da numero fisso per partecipare ai servizi della lotteria in oggetto, deve sapere che il costo della chiamata avrà un prezzo pari a 0,29 Euro IVA inclusa. Gli operatori aderenti sono i seguenti: TELECOM ITALIA, Cloud Italia Communication, TELETU, WIND – INFOSTRADA. Per quanto concerne invece le chiamate al medesimo numero tramite un numero di telefonia mobile il costo della chiamata IVA inclusa risulta pari a 0,51 Euro. Purtroppo un solo operatore è abilitato: TELECOM ITALIA. In ultima istanza, la questione relativa all’invio di un SMS al numero 4770470 avrà un costo uguale per tutti pari a 0,50 Euro IVA inclusa, ad eccezione di H3G che prezza il messaggio a 0,51 Euro. Gli operatori telefonici aderenti alla Lotteria Italia 2018 sono i seguenti: TELECOM ITALIA, VODAFONE, WIND, H3G e POSTE MOBILE.

