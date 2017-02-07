Home Attualità Cecilia Rodriguez e Francesco Monte Gossip News, fuga dall’Italia

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte Gossip News, fuga dall’Italia

di Redazione 07/02/2017

Lo avevano annunciato qualche tempo fa e adesso sono pronti per farlo: Cecilia Rodriguez e Francesco Monte presto lasceranno l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti e cercare là quello sbocco lavorativo che qui non riescono a trovare. Le ultime news di gossip sull’ex tronista e la sorella di Belen confermano che sono pronti a partire, anche perché l’ex naufraga è convinta che sia l’unica strada da percorrere. Intervistata dal settimanale ‘Vero’, Cecilia lancia accuse pesanti perché se lei ha comunque trovato una strada come imprenditrice stilista, il fidanzato invece continua ad inseguire il suo sogno di diventare attore con scarsi risultati. Secondo la Rodriguez in Italia non conta il merito ma soltanto le raccomandazioni e chi arriva da Uomini e Donne parte svantaggiato come se fosse una colpa aver partecipato a quel programma: “In America c’è una cultura meritocratica diversa, ci sono altre opportunità. Anche io da modella avrei più occasioni di lavorare perché rientro nelle loro taglie, mentre le modelle europee sono molto più magre”. Cecilia ha anche trovato modo di commentare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2017. Non pensa che seguirà quest’anno il reality perché non ci sono personaggi interessanti. “Credo che l’Isola debba essere un’occasione per farsi conoscere, per cui nel cast vorrei vedere gente giovane, ragazzi che possano testare il loro gradimento nel pubblico per decidere di proseguire lo spettacolo”. Un po’ come Francesco Monte.

